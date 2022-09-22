دمشق - هدى العبود



شاركت الفنانة ديمة قندلفت في أحداث مسلسل «ستيليتو» الذي بدأ عرض حلقاته الأولى عبر شاشة «أم بي سي» ومنصة «شاهد»، قبل أيام ويحقق نسب مشاهدة عالية، وتجسد شخصية «فلك» ضمن قصة العمل التي تدور حول علاقات شائكة بين أربع نساء مع بعضهن ومع أولادهن ومع الآخرين أيضا، وكلها علاقات ثرية بالأحداث التي تشهدها الحلقات.



وتقول ديمة: «فلك» هي امرأة رفيعة المستوى لديها مواصفات السيدة النرجسية، وهو ما يبرر لها تصرفاتها، فدائما تشعر بأنها الأذكى والأقوى والمسيطرة على كل من حولها وتزعج المحيطين بها، لكنني أحببتها كثيرا غير أنني لا أبرر تصرفاتها أبدا، فهي مصابة بمرض النرجسية ومن هنا تؤذي من حولها من دون أن تشعر.

وأضافت ديمة أنها معجبة بالشخصية، لكنها تشفق عليها في نفس الوقت بسبب تصرفاتها الذي يدفعها إليها هذا المرض الذي تعاني منه.