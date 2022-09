لا تزال الفنانة منة فضالي تحرص، ومن خلال حسابها على «إنستغرام»، على توجيه النصائح إلى جمهورها، والتي تتحدث فيها عن ضرورة الاهتمام بالذات وعدم ترك الهموم تحيط بالإنسان. ونشرت منة صورة لها، وعلقت عليها: «في مقولة بتقول Nobody Feels For You But Yourself، يعني لا أحد يشعر تجاهك سوى نفسك».