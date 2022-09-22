قال النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد المطير: كما أعلنا وأقسمنا في بداية مجلس 2020 على حماية الوطن نكرر هذا القسم «ان نحميك يا وطن وان نحميك يا شعب ويا دستور ويا جيل المستقبل». وأضاف المطير خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء امس الأول: مازلنا ملتزمين بهذا القسم في المستقبل، خصوصا ان البلاد دخلت خلال العشر سنوات الماضية في نفق مظلم من خلال عدة أحداث.



وزاد بقوله: نحن مقبلون على مرحلة تتطلب إعادة تسريع عجلة التنمية وإعادة البناء وبنفس الوقت محاسبة الفاسدين. وقال المطير: الحكومة المقبلة يجب ان يكون لديها خطة عمل وبرنامج عمل واضح مدعم بقوانين حتى تستطيع تطبيقه ليكون في صالح الوطن والمواطنين.



وقال: واجهنا الدولة العميقة لذلك نتعرض لهجوم، وهو أمر معروف خلال الانتخابات، والهجوم ليس فقط على شخصي بل على جميع النواب الإصلاحيين، ونعد الشعب الكويتي بأننا سنبقى على ثباتنا وعلى مصداقيتنا وسوف نستمر بهذه القوة لبناء الكويت لتكون في مصاف الدول المتقدمة.