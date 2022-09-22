شدّد مرشح الدائرة الثانية لمجلس الأمة فهد صياح أبوشيبة على أن «رسالتي اليوم لكل أخواتي الكريمات بحسن الاختيار من أجل تعديل المسار وكذلك النهوض بالكويت لتعود منارة للمشاريع التنموية في الخليج والمنطقة، فإنني لا أريد أن أطرح مشاكل دون حلول لأن الشعب ملّ من التأزيم والصراعات الجانبية في مجلس الأمة».



جاء ذلك في الندوة النسائية التي أقامها في مقره الانتخابي مساء امس الأول في منطقة الصليبخات وسط حضور كثيف من ناخبات الدائرة الثانية.



وقال أبو شيبة «إنكن بكل تأكيد استمعتن لخطابي أمس في مقر الرجال والذي طرحت به عددا من المشاكل والحلول للنهضة بالكويت من جديد، وأؤكد أنني قادر بعون الله وتوفيقه على ترجمة الحلول على أرض الواقع إن وفقني الله بالوصول إلى قبة عبدالله السالم، والحلول تأتي من خلال التشريع المنهجي الذي ترافقه رقابة صارمة من أجل إزاحة تلك المشاكل والعمل على تطبيقها واقعيا».



وأوضح أبو شيبة «إنكن تستحققن كل الاهتمام والتقدير، ولذلك لن أتوانى في القيام بواجبي تجاهكن، وأؤكد أنني سأطالب بتقليل سنوات الخدمة للمرأة، وكذلك توفير التأمين الصحي عافية لربات البيوت، إلى جانب صرف مكافأة وزارة الشؤون لمن هن أقل من 55 سنة، فضلا عن تخفيف ساعات العمل للأمهات، وأتعهد بأني لن أتوانى في محاسبة كل مقصر، ومعاقبة كل فاسد تعدى على المال العام، معربا عن شكري وتقديري لكن جميعا على هذا الحضور».