أقام مرشح الدائرة الخامسة م.فلاح عبدالله السبيعي ندوته الأولى في مدينة صباح الأحمد أمس الأول، تحت عنوان «المناطق الجنوبية.. وأسباب نقص وعدم توافر الخدمات فيها».



وقد أفاد بأن المنطقة الجنوبية حسب خطة الاسكان، والتي تضم مدينة صباح الأحمد وجنوب صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية والوفرة القائم وتوسعة الوفرة تضم نحو 80 ألف وحدة سكنية حسب الدراسات المعدة من قبل الاسكان، وهذا العدد الكبير بمنزلة كويت جديدة في المنطقة الجنوبية لذلك اول طريق العمل هو كل منطقة على حدة وأقترح تسمية منطقة جنوب صباح الأحمد باسم ولي العهد لتكون مدينة مشعل الأحمد واستبشرنا خيرا بتوفير البنية التحتية لها وهذا لا يعفي الحكومة من الإسراع بإنجاز الخدمات فيها وكذلك تعيين محافظ لمدينة صباح الأحمد ويكون من اهلها ويكون حلقة الوصل بين الأهالي والمسؤولين. وتطرق السبيعي الى وجود نقص حاد في كل مرافق الدولة مع العلم بأن الأراضي متوافرة ومخصصة ولكن تحتاج إلى قرار من رجال دولة يسعون دائما الى تطوير البلد. ولفت السبيعي الى تفاؤله بحكومة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ووضع بين يديه وطلب منه زيارة ابنائه في المدينة ليتعرف عليها عن قرب، كما اقترح السبيعي أن تكون العمارات الموجودة والجاهزة وعددها 64 عمارة ان تستغل كجامعة او فروع الجامعة، كما تفعل الحكومة حين تؤجر مباني لاستخدامها لإدارات الدولة المختلفة. وطلب السبيعي من الهيئة التدريسية في الجامعة والتطبيقي بالسماح وفتح مواد أونلاين لسكان صباح الأحمد والوفرة والخيران حتى لا يتعرضوا الى اذى الطرق وخطورتها.



كما تطرق السبيعي الى ان شركة نفط الكويت تستحوذ على اغلب اراضي الكويت وأن الأراضي المستخدمة اقل من 10% وعليها تحرير الأراضي والموافقة على طريق المقوع وعمل سياج يمينا ويسارا لأن هناك خطورة امنية وان تستخدم التكنولوجيا والطرق الهندسية في موضوع السافي والرمال المتحركة كما فعلت الدول المجاورة.



وفتح النقاش مع الأهالي وتم تدوين الكثير من المشاكل وتعهد بحلها حين وصوله الى البرلمان.