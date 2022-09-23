سعود عبدالعزيز



أحال رجال الادلة الجنائية مركبة اصطدم قائدها بدورية عقب مطاردته من محافظة العاصمة حتى وصل الى الجهراء واستطاع قائد المركبة من ترك سيارته والهرب جريا على الإقدام الى جهة غير معلومة.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن رجال الدوريات اشتبهوا بقائد أميركية وعند الطلب منه التوقف قام بالفرار والاصطدام بالدورية فتم طلب الاسناد وعليه تم تضييــق الخناق بعد وصولــه الى منطقـــة سعدالعبدالله ليترك سيارته ويطلق ساقيه للريح.



وأضاف المصدر: بتفتيش المركبة تم العثور على مواد مخدرة، وعليه تم التحفظ على السيارة وسحب المركبة وحجزها لحين تحديد هوية قائدها وإخطار المباحث لضبط الهارب والتحقيق معه في مصدر المخدرات وتوجيه تهم متعلقة بإتلاف مال الدولة وتعريض حياة الآخرين للخطر ومخالفات مرورية أخرى منها زيادة السرعة عن الحدود القصوى المسموح بها.