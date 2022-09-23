محمد الجلاهمة



عزيزي المواطن.. عزيزي المقيم.. احذر! فعمليات النصب الإلكتروني تشهد تطورا يوما بعد آخر، وعدم الانتباه قد يكلفك رصيدك البنكي بالكامل.



القصة هذه المرة تبدأ مع أحد الوافدين الذي فقد كل مدخراته بكبسة زر واحدة من دون أن يدري ليبدأ رحلة من الإجراءات الطويلة بحثا عن أمواله المسلوبة. وفي التفاصيل، فقد تقدم أحد وافدي دول المغرب العربي إلى جهات التحقيق ببلاغ مفاده سرقة كل أمواله من حسابه المصرفي، حيث فوجئ بخصم كل رصيده البنكي البالغ نحو 20 ألف دينار دون سابق إنذار.



ورجح الوافد في إفادته ان يكون هاتفه النقال تم اختراقه بالكامل وذلك عبر تقنيات حديثة تسمح للهاكرز بالاطلاع على كامل محتويات الهاتف ومن بينها الاطلاع على ما يظهر على شاشة الهاتف بالكامل من بيانات ومعلومات، وبالتالي تمكن الهاكر من الاطلاع على بيانات البطاقة الائتمانية متضمنة رقمها وتاريخ الانتهاء وصولا إلى الرقم السري.



وبعد الحصول على كل تلك البيانات بدأ الهاكر خطته الحقيقية التي استهدف من خلالها كل مدخرات الوافد عبر إرسال روابط دفع سريع إلى الضحية، ومن ثم إعادة تعبئة بياناتها من خلال المعلومات التي حصل عليها سابقا، وإعادة استخدام تقنياته مجددا للحصول على رمز الـ «OTP» وإتمام عملية التحويل.



ولم ينتبه الضحية إلا حين «صفر» حسابه بالكامل ليبادر بالذهاب إلى جهات التحقيق، والتي ظهر من خلال إجراءاتها أن عملية التحويل تمت بين حسابات مصرفية محلية الأول من حساب المشتكي، والآخر إلى حساب مصرفي في بنك محلي آخر يخص سيدة، والتي قالت بدورها ان تلك المبالغ هي قيمة مشتريات قام بها الوافد الضحية.



هذا، ومن المقرر استدعاء السيدة التي دخل الى حسابها المبلغ للوقوف على حقيقة الادعاء.