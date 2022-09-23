الخالد لـ«الجنسية» والخدة لـ «المرور» والهملان لـ«مراكز الخدمة» وشهاب لـ «الأحمدي» والطوالة لـ «مبارك الكبير» وقبازرد لـ «المخدرات»

أمير زكي



أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ظهر أمس قرارات بتسكين عدد من المديرين العامين في قطاعات مختلفة بديلا عن قيادات متقاعدة أو أحيلت للتقاعد قبل أشهر قليلة.



وذكر مصدر أمني ان من بين المديرين العامين الذين صدرت بهم قرارات: اللواء وليد شهاب مديرا عاما لمديرية أمن الأحمدي، واللواء فواز الخالد مديرا عاما للإدارة العامة للجنسية نقلا من «المرور»، واللواء يوسف الخدة مديرا عاما للإدارة العامة للمرور، والعميد سعد الهملان مديرا عاما للإدارة العامة لمراكز الخدمة، والعميد عبدالقادر الشعبان مديرا عاما للتدريب في أكاديمية سعد العبدالله، والعميد عبدالعزيز العريفان مديرا عاما للقوات الخاصة، والعميد فهد العبيد مديرا عاما لأمن السجن، والعميد محمد قبازرد مديرا عاما للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد علي البناي مديرا عاما للمنافذ البرية، والعميد عيسى الفيلكاوي مديرا عاما لأمن المطار، والعميد فارس القحطاني مديرا عاما لشرطة النجدة، والعميد حمد الطوالة مديرا عاما لمديرية أمن محافظة مبارك الكبير نقلا من منصبه السابق كمدير عام لشؤون الإقامة.

وأضاف المصدر ان الشواغر الأخرى بمن فيهم مديرون عامون ومساعدوهم خاصة في مديريات أمن حولي والفروانية والجهراء والعاصمة سيتم البتّ فيها عقب انتخابات مجلس الأمة.