أصيب عدد من الطلاب عندما انهار سلم خارجي بمسرح جلوب في حدائق فيلا بورجيزي في روما أمس. ووفقا لوكالتي أنباء «أنسا» و«أدنكرونوس»، انهار جزء من السقالات الخشبية للمسرح المقام في الحديقة الشهيرة لدى نهاية أحد العروض التي قدمها الطلاب، وأسفر ذلك عن إصابة خمسة من المراهقين ومثلهم من البالغين ونقلوا جميعا إلى المستشفى.



وقال رئيس البلدية روبرتو جوالتييري أثناء زيارته لموقع الحادث، إنه يبدو أن السلم تحرر من دعامات التأمين الخاصة به «وإنه لحادث مروع».



وقال أحد المعلمين لصحيفة «لا ريبوبليكا»: «خرجنا بعد العرض ثم انهار السلم».. لقد سقط الطلاب بين الألواح، على عمق 3 أمتار، من الطابق الثالث إلى الثاني».