أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأربعاء أن تلسكوب جيمس ويب الفضائي قدم صورا جديدة لكوكب نبتون وحلقاته، توفر مؤشرات قيمة بشأن غلافه الجوي.



ولم يكن لدى علماء الفلك مثل هذه الرؤية الواضحة لأبعد كوكب في النظام الشمسي منذ المرور القصير والوحيد لمسبار «فوييجر 2» بالقرب من هذا الكوكب العملاق الجليدي عام 1989.



وقال مستشار العلوم والاستكشاف في وكالة الفضاء الأوروبية مارك ماكوغرين إن الرؤية التي يوفرها التلسكوب من خلال الأشعة تحت الحمراء تمنح طريقة جديدة لتحليل غلافه الجوي.



ويزيل التلسكوب كل الوهج الناجم عن انعكاس الشمس على سطح كوكب نبتون والتلوث الضوئي لبيئته، من أجل «البدء في تخمين تكوين الغلاف الجوي» للكوكب، على ما قال لوكالة فرانس برس هذا الفلكي الذي عمل لأكثر من 20 عاما في مشروع جيمس ويب.



وبدا نبتون أزرق اللون في الصور الملتقطة في النطاق الموجي المرئي بواسطة تلسكوب هابل، بسبب وجود الميثان في غلافه الجوي. أما استخدام أداة جيمس ويب NIRCam التي تعمل في الأشعة تحت الحمراء القريبة، فيظهر الكوكب بلون أبيض مائل إلى الرمادي.



وقالت «ناسا» في بيان إن الصورة تظهر أيضا «ضوءا غريبا» في أحد أقطاب نبتون.