بقلم: د.خالد بن جمعة بن عثمان الخراز.. الأربعاء 25 صفر 1444هـ - 2022/9/21م



أمنتُ بالله ربي لا شريكَ لهُ



بأنَّ ما قدَّر الرحمنُ يُوقعهُ



وأنَّ ما قدَّر المولى لنا حَسَنٌ



وأنَّ ما قدَّر البارئ سنَتبعُهُ



فالعينُ تبكي ونبضُ القلبِ أتعبهُ



وقْعُ المصيبةِ في صَدْري يُصدعهُ



كلُّ ابن آدمَ بعد الموتِ يحملهُ



قومٌ ويودعهُ في اللحد مضجعهُ



وإن نسيتُ فلا أنسى ترحَّلنا



إنَّ المماتَ مريرٌ سوف نَجْرعهُ



لقد كتمتُ والأوجاعُ تفضحني



والدمعُ يعذلُ إن قررتُ أَمنعهُ



في كلِّ يومٍ يئنُ القلب من حدثٍ



والصدرُ من كثرة الأحزان تصرعهُ



أبكي لأختي باتَ اللحدُ مسكنها



والخطبُ هزَّ فؤادي كي يُروعهُ



شقيقةُ الروحِ بعدَ الأمِّ أفقدها



حزنٌ قديمٌ إلى ما جدَّ أجمعهُ



واللهُ يأمرُ بالأرحامِ نوصلها



كذا الرسولُ كأني الآنَ أسمعهُ



الرَّحمُ تسألُ ربَّ العرشِ واصلها



من يقطع الرحم إنَّ اللهَ يقطعهُ



هذا سبيلي إحسانٌ لذي رحمٍ



والأجرُ غنمٌ أرى المحروم يُنزعهُ



أختاهُ فقدك خسرانٌ لنا أبدًا



ولي دعاءٌ إلى الرحمنِ أرفعهُ



رحماكَ ربي لأختٍ أنتَ بارئها



والعفو يا رب تُعطيهِ وتمنعهُ



فمن سواكَ إلهُ الكونِ يرحمنا



والعبدُ دومًا بلطفِ اللهِ مَطمعهُ





