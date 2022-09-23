أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.أحمد مطيع ان حضور الناخبين الى مقره بهذه الكثافة العالية حمله مسؤولية تاريخية كما انه اثلج صدره.

وقال مطيع خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء امس الاول ان الواجب يحتم على النواب خدمة جميع ابناء الشعب الكويتي، وهذا امر ليس فيه منة او فضل.

وأضاف: يعلم الله اننا وصلنا في هذا المجلس الى ان وضعنا على المحك، فإما ان نسكت ونكون شهود زور على الفساد، او ان نصدع بالحق والوصول الى النتائج التي وصلنا اليها.

وأضاف مطيع: اعتصامنا الراقي كان رسالة واضحة ترجمت بما ورد في الخطاب التاريخي لصاحب السمو الأمير، حفظه الله، الذي تلاه سمو ولي العهد، حفظه الله، نيابة عنه بحل البرلمان، ويشهد الله أننا فرحنا بذلك، بعد ظلم وقع على الدائرة الخامسة.

وأكد مطيع انه في حال وفقه الله بالعودة الى عضوية البرلمان فإنه سيقدم تعديلا على قانون الانتخاب.

وفي هذا السياق، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري ان أحمد مطيع حفظ الأمانة وكان احد النواب المعتصمين في مجلس الامة، وكان من اكثر الناس التزاما ويده أمينة وهذه اليد الامينة ستؤدي امانتها بكل صدق.

من جهته، قال النائب السابق عبدالله راعي الفحماء ان مواقف مطيع مشرفة وهو مني وفيني وأخوي وأتشرف فيه.