ندعو الناخبات إلى حسن الاختيار لمصلحة الكويت ومستقبلهن



أقــام مرشـح الدائــرة الخامســة م. فلاح عبدالله السبيعي ندوته النسائية الأولى مساء أمس الأول بعنوان «خياركم خياركم لنسائهم».



وتحدث السبيعي عن أولوياته وبرنامجه الانتخابي وكيف ان السياسيين قد استغلوا المرأة للوصول إلى كراسيهم دون الالتفاف إلى خدماتهن ومطالبهن التي من أهمها:



1 ـ حق السكن.



2 ـ المرأة المتزوجة من غير كويتي.



3 ـ العنف ضد المرأة.



4 ـ تمكين المرأة.



5 ـ تقليل فترة التقاعد للمرأة.



وغيرها من احتياجات المرأة.



كما دعا إلى استحداث وزارة للمرأة والأسرة كما هو معمول به في بعض الدول والاهتمام بجميع قضاياها.



وفي نهاية الحديث، دعا السبيعي إلى حسن الاختيار، وان يكون الاختيار هو مصلحة الكويت ومستقبلها.