سعود عبدالعزيز



احتجز شاب كويتي في نظارة مخفر شرطة سعد العبدالله بتهمة الشروع في القتل، وذلك بعد تدخل ضابط برتبة نقيب «بزي رياضي»، حيث قام بإطلاق طلقتين تحذيريتين لمنع تهجم الشاب على اسرة في منطقة سعد العبدالله. هذا، وجار الوقوف على مبررات ما صدر عن المتهم، كما جرى التحفظ على ساطور استخدمه في عملية التهديد، فيما قال مصدر امني ان الشاب يعاني من اضطراب نفسي حسب سجله، بالنظر إلى إشكاليات مشابهة صدرت عنه.



وكان الضابط رصد صراخ سيدة وحمل الشاب لساطور فقام بالتدخل، فما كان من الشاب إلا ان هرب بسيارته، وعليه قام الضابط بإبلاغ عمليات الداخلية ليتم تطويق المنطقة وضبط الشاب وأداة الجريمة.