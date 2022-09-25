محمد الجلاهمة



قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن رجال الإدارة العامة لخفر السواحل أحبطوا محاولة تهريب 49 كيلو من مخدر الحشيش مهربة عن طريق البحر الى الكويت بضبط عسكريين في أحد القطاعات الأمنية.



وكانت معلومات وردت إلى إدارة الأمن البحري عن وجود كمية من المواد الممنوعة ملقاة بقاع البحر قادمة من إحدى الدول المجاورة، وبعد مراقبة المنطقة من قبل قسم المراقبة والربط الراداري وإعداد كمين بنشر دوريات الأمن البحري تم الاشتباه بطراد قام بالتوجه الى موقع الممنوعات وانتشالها.



وأضاف المصدر: على الفور تم ضبط الطراد الذي تبين أن على متنه شخصين، وكانت المفاجأة أنهما عسكريان، وعليه تم التحفظ عليهما وعثر بحوزتهما على جهاز تتبع GPS تم وضعه بإحكام لمعرفة خط سير الممنوعات، الى جانب المخدرات التي انتشلاها لتتم إحالة المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص.