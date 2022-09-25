أكد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اللواء توحيد الكندري، أن القطاعات الأمنية المعنية اتخذت كل التدابير والإجراءات الأمنية والمرورية وذلك استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد بكامل طاقته من خلال حملة «مستعدين لردتكم».



وأوضح اللواء الكندري، في بيان صحافي اليوم السبت، أن قطاعات المؤسسة الأمنية المعنية ستعمل وفق استراتيجية واضحة ومحاور عدة هدفها «عودة آمنة» لجميع الطلبة والطالبات وترسيخ المبادئ والقيم والولاء للوطن والتسامح ونبذ العنف والحفاظ على الممتلكات العامة.



وأضاف أن هناك تنسيقا بين الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ووسائل الإعلام من خلال قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي بإعداد فلاشات تلفزيونية ونشر الإرشادات ونصائح توعوية للوصول الى الشريحة المستهدفة وتحقيق الأهداف المطلوبة.



وبين اللواء الكندري أن الحملة تستهدف طلاب وطالبات المدارس والجامعات إضافة إلى أولياء الأمور والهيئة الإدارية والتعليمية، مهيبا بجميع أولياء الأمور للتعاون مع رجال المرور والدوريات المنتشرة والموجودة على الطرق الرئيسية وفي المناطق الداخلية ومحيط المدارس والجامعات واتباع الإرشادات الخاصة بالالتزام بالخطوط الأرضية والطرق البديلة عبر تقنية GPS تجنبا للازدحام المروري.



ودعا اللواء الكندري قائدي المركبات إلى الحرص التام على العبور الآمن للطلاب من خلال خطوط عبور المشاة والانتباه عند نزول وصعود الطلاب إلى المركبات من أجل تحقيق أعلى قدر من الأمن والسلامة للجميع.