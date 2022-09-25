شدّد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور على ضرورة أن تهتم الحكومة بإصلاح أوضاع التوظيف وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص فيه، وكذلك تفاوت الرواتب في مؤسسات وهيئات الدولة.



وقال عاشور إنه من خلال اللقاء مع الناخبين والناخبات في الدائرة الأولى خرجنا بمحصلة من القضايا المهمة، كاشفا عن أنه حال وصوله للبرلمان سيقوم بتشكيل لجنة من ناخبات الدائرة لأخذ الاستفسارات والاقتراحات المتعلقة بالمرأة، وسيعقد لقاءات دورية لطرح القضايا ولمعرفة أين وصلت القوانين والاقتراحات التي قدمها.



وأكد عاشور خلال ندوته الانتخابية النسائية التي عقدها أن قانون البديل الاستراتيجي من أفضل القوانين التي قدمت للتقارب والمساواة في الرواتب والامتيازات، لافتا إلى أن الحكومة وضعته في الأدراج.



وأضاف «نفس الشيء بخصوص موضوع التوظيف في الوزارات، فمن المفترض أن يكون لدينا نوع من الشفافية والوضوح في التعيين في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، وبالتالي يشعر المواطن بالغبن وعدم تكافؤ الفرص والمساواة، وآن الأوان للحكومة التي ترفع راية الإصلاح أن تصلح وضع التوظيف والرواتب».