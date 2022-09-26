القاهرة - ناهد إمام



أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عدم إلغاء العلاج على نفقة الدولة واستمراره في تقديم الخدمات للمواطنين بالمجان.



وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان بحسب «اليوم السابع»، أن العلاج على نفقة الدولة حق أساسي لمن ليس لهم تغطية صحية.



وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت رفع العبء عن كاهل المرضى خاصة غير القادرين منهم، في جميع محافظات الجمهورية، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.



وأوضحت وزارة الصحة، أن قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم إصدارها من المجالس الطبية المتخصصة.

وتابعت: أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية».



وتابعت أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتم إصدار القرار، والإخطار برسالة قصيرة على الهاتف المحمول الخاص بالمريض، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.