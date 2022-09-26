القاهرة ـ ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إنه تم البدء في تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمتوسطي الدخل بمساحات تتراوح من (100 ـ 110 ـ 120 م2) للوحدة كاملة التشطيب، بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان، بجانب مواصلة تنفيذ 11160 وحدة سكنية بالمبادرة بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو.



وأكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ بالمشروع، وزيادة فرق العمل بالمواقع، لتذليل أي عقبات والالتزام بتسليم الوحدات السكنية للمواطنين في المواعيد المحددة، وبالجودة المطلوبة.



وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن مشروع سكن لكل المصريين بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة يضم 68 عمارة تشمل 1632 وحدة سكنية شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام، كما تم البدء في الحفر لأعمال البنية التحتية للمشروع من شبكات المياه والبدء في تنفيذ أعمال الإسكان للعمارات.



وفي سياق متصل، تابع أعضاء وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، مشروع سكن لكل المصريين بمدينة 15 مايو، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، بمتابعة المشروعات على مستوى أجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وتفقد أعضاء وحدة الدعم الفني مشروع سكن لكل المصريين بمنطقة النرجس، يرافقهم مسئولو جهاز مدينة 15 مايو، حيث تم المرور على مواقع تنفيذ الوحدات للوقوف على آخر الأعمال والمستجدات وما تم إنجازه على أرض الواقع.



وصرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمنطقة النرجس تشمل تنفيذ 465 عمارة سكنية تضم 11160 وحدة سكنية.



في السياق نفسه، أفاد المهندس مينا رأفت، معاون رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأن جميع الشركات العاملة بالمشروع تنفذ الأعمال بكل دقة واجتهاد، حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها في المواعيد المحددة.