أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومي عن إحصائيات وأرقام الدورة التقييمية الثالثة للجائزة 2022، والتي تم الانتهاء منها في أغسطس الماضي، استعدادا لإعلان النتائج النهائية قريبا.



وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريح صحافي، إن الهدف من إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي، هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.



وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمشاركة الواعية والمتميزة من المؤسسات والوحدات الحكومية والمحافظات والجامعات، وبالجهود المبذولة في أعمال الدورة الثالثة للجائزة هذا العام.



من جهته، أكد م.خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على جميع المستويات القومي والمحلي والإقليمي، وتحقيق معدلات أفضل لرضاء المواطنين، ونشر ثقافة الجودة والتميز وتعزيز روح الابتكار، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية.



وأشار مصطفى إلى أن إجمالي أعداد طلبات الترشح التي تم تقييمها خلال الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي وصل إلى 2065 طلبا، وأن إجمالي المقيمين المشاركين وصل إلى 161 مقيما من 4 دول هي مصر والإمارات والسعودية والأردن.



وأوضحت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي، أن الجائزة في دورتها الثالثة تتضمن 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسي والفردي، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسي، جائزة المؤسسة المتميزة والتي تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات (مركز، مدينة، حي، قرية)، والمؤسسات التعليمية (الكليات الحكومية)، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وتنقسم إلى مكاتب البريد، والشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الصحة، والتموين، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء.

كما تضم جوائز التميز المؤسسي جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة التي تم استحداثها هذا العام.



وأضافت سهى أن جوائز التميز الفردي تضم جائزة القيادات المتميزة، وجائزة أفضل موظف حكومي، وأفضل فريق عمل حكومي.



وأوضح د.محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي، أن أعمال الدورة التقييمية الثالثة للجائزة شملت 56 يوم عمل بإجمالي 135.240 ساعة عمل، كما تضمنت 163 زيارة ميدانية، و70 مقابلة شخصية، بالإضافة إلى لجنة تحكيم مستقلة تضم 4 محكمين من دولة الإمارات العربية الشقيقة.