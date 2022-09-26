شارك المنتخب الكويتي للفروسية في البطولة النسائية الدولية لالتقاط الأوتاد (الجائزة الكبرى) والتي أقيمت في البترا بمشاركة 28 فارسة يمثلن 14 دولة وهي الكويت وسلطنة عُمان والسودان وروسيا وبيلاروسيا وبريطانيا وكازاخستان والنرويج وجنوب أفريقيا والهند وباكستان وماليزيا والسعودية بالإضافة إلى الأردن البلد المضيف.



وقالت أمين السر العام للاتحاد الكويتي للفروسية رئيس الوفد الكويتي في البطولة، الحكمة الدولية الكويتية نبيلة العلي، إن الفريق الكويتي شارك بدعوة من الأردن ومثله كل من أماني العنزي ورزان كتانه والمدرب الوطني هاني الفصام الذي شارك أيضا في دورة المدربين المقامة ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة، وشاركت أيضا كل من أسماء مال الله وسارة المحمد في دورة التحكيم، مضيفة أن المنتخب سيعود غدا.



وعقد الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد دورات للحكام والمدربين في مدينة البترا بفندق القرية القديمة، وهي: دورة تأهيل دولية للحكام للشارتين الذهبية والفضية، ودورة ترفيع مدرب دولي للشارة الذهبية، ودورة مدرب دولي.