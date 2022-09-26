أكدت مرشحة الدائرة الثانية عالية الخالد، أن المجلس القادم مفصلي، مشيرة الى: اننا نحتاج اليوم ان نكون في مواجهة للتصدي لمشاكل وقضايا الكويت والعمل على حلها.



وقالت الخالد خلال افتتاح مقرها في منطقة جابر الأحمد مساء أمس الأول «إننا نتوسم خيرا في المجلس القادم بأن يكون على قدر من المسؤولية، من خلال التعاون بين السلطتين، ولهذا السبب فإن الانتخابات ستكون مفصلية، في يوم الانتخابات بعد 3 أيام سيتبين مدى أهمية المجلس المقبل».



وعن ملف «شقق جابر الأحمد»، قالت الخالد، «أرحب بإخواني وأخواتي من سكان منطقة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات ومنطقة النهضة، ونبارك لهم حصولهم على حقهم الدستوري في الترشح والانتخاب»، مشيرة الى انهم اليوم يستطيعون ممارسة حقهم الدستوري، مبينة ان مشاكلهم وقضاياهم تعتبر أولوية قصوى، مضيفة «ان ابرز المشاكل التي يعانون منها هو السكن الذي يعتبر حقا كفله الدستور، فمن الطبيعي أن يكون أولوية ضمن جدول أعمالي والنظر في قضيتهم أمر مستحق».



وأضافت الخالد، أن هناك مجموعة كبيرة من القضايا التي تم طرحها مؤخرا أبرزها التعليم والصحة والسكن والوظيفة، والقضايا الاقتصادية، مضيفة ان الكويت اليوم محتاجة ان تكون نحو رؤية مستحقة بأن تضع موقعها على الخارطة الجغرافية والاقتصادية، وان مشاكلنا اليوم هي نتاج عدم وجود هذا التوجه وهذه الرؤية.



وتابعت أن أهم القضايا هي الإصلاح الإداري الذي يكمل بالتعاون بين السلطتين وهذا مطلب أساسي، مضيفة أننا «نحتاج الى ان تكون لدى الكويت خطة عمل متكاملة للنظر في المشاكل الحساسة والتي يعاني منها المواطن وأهمها الاسكان والتوظيف والصحة والتعليم، طبعا هذا لن يكون إلا بجهود وتعاون من جميع الاطراف من قبل السلطتين وأصحاب الخبرة والكفاءة».