بدر السهيل



انتقد مرشح الدائرة الثانية فهد المسعود عدم استقرار الوضع السياسي السابق والذي أدى إلى تأخر الكويت على جميع الأصعدة وتعطل عجلة التنمية، موضحا أن الحكومات في السنوات السابقة لم تكن لها رؤية واضحة ولا برنامج عمل حقيقيا، لذلك لم نر في السابق أي إصلاحات جادة.



وقال المسعود، خلال ندوته الانتخابية التي اقامها مساء امس الاول بمدينة جابر الأحمد: جاء الخطاب السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي تلاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والذي مهد لمرحلة جديدة وهي مرحلة تتوجب علينا جميعا استشعار مسؤولياتنا الوطنية، بعدما بعث هذا الخطاب التاريخي الأمل للكويتيين من جديد، مؤكدا ءن المرحلة المقبلة في الكويت تدعو للتفاؤل لإنجاز مشاريع تنموية كبرى بإرادة ومسؤولية وطنية منا جميعا.



وأوضح المسعود: أهم خطوات خارطة الطريق القادمة هي حسن اختيار نوابا أكفاء لمجلس الأمة المقبل، وهذا كان أحد مضامين الخطاب السامي، مضيفا أن حسن الاختيار هو مطلب شرعي وواجب وطني وعلينا أن نذهب يوم 29/9/2022 الى صناديق الاقتراع ونختار وفق معايير وطنية حسب القوة والكفاءة والأمانة، مؤكدا أن حسن الاختيار هو حجر أساس لأي إرادة للإصلاح والتنمية والتطوير.



وطالب المسعود من رئيس مجلس الوزراء القادم حسن اختيار وزرائه بمعايير الكفاءة والأمانة، مشددا على وجوب أن تأتي الحكومة المقبلة برؤية واضحة وخطط تطوير وبرنامج حكومي باستراتيجية واهداف حقيقية وواقعية.