أحد مهام الصيدلي شرح الطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء وتحديد الجرعة الصحيحة للمريض

هو الجندي المجهول في المنظومة ومن أهم دعامات المجال الحيوي المختص بتطوير الأدوية

هنأ الصيدلي خالد المطيري زملاءه الصيادلة بمناسبة يوم الصيدلة العالمي، والذي يوافق 25 سبتمبر من كل عام، مشيرا إلى أنه يوم للاحتفاء بهذه المهنة العظيمة، والتي تعتبر إحدى ركائز المنظومة الصحية وليست مهنة طبية مساندة.

جاء ذلك في تصريح صحافي له أكد فيه أن دور الصيدلي دور تثقيفي، ولا يقتصر كما يعتقد البعض على صرف الدواء فقط، وإنما هو دور رئيس في المنظومة الصحية وأساسي.

وأضاف المطيري أن أحد مهام الصيدلي شرح الطريقة الصحيحة لاستخدام الدواء وكذلك تحديد الجرعة الصحيحة والمناسبة للمريض، وكذلك منع التداخلي الدوائي «التعارضات الدوائية»، والتي تؤثر على الخطة العلاجية أو إلى دخول المريض بحالات حرجة تؤدي الى الوفاة، لا قدر الله.

وتابع: الصيدلي هو الجندي المجهول في المنظومة الصحية، فالصيدلة من أهم دعامات المجال الحيوي المختص بتطوير الأدوية.

جدير بالذكر أن يوم الصيادلة العالمي هو يوم تم اعتماده رسميا من قبل الاتحاد الدولي للصيادلة، ويشمل المنظمات التي تمثل علماء الأدوية والصيادلة، وتم الإعلان عنه بشكل رسمي عام 2009.

وتتمحور أهداف هذا اليوم العالمي للصيادلة على:

ـ التأكيد على دور الصيدلي المهم والأساسي في منظومة الرعاية الصحية، فيعد الصيدلي بمنزلة مرجع موثوق لتقديم الاستشارات للمرضى ومساعدتهم وطمأنتهم.

ـ التأكيد على أهمية البحوث العلمية وتشجيع الصيادلة عليها، فهي إحدى دعامات تطور ونهضة مستوى الرعاية الصحية.

ـ التأكيد على الدور التكاملي الذي يلعبه الصيدلي باعتباره عضوا فاعلا ضمن الفريق الطبي.

ـ تثقيف المريض حول الاستخدام الآمن والفعال للمستحضرات العلاجية، بالتالي تعزيز مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة.

ـ الفخر والتشييد بدور مساهمات الصيادلة في مكافحة الأمراض المعدية وتطوير اللقاحات للأوبئة.