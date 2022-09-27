تحت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د.جاسم الأنصاري نظمت عمادة شؤون الطلبة بالهيئة وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والاعلام والاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة «المعرض الطلابي الأول»، والذي أقيم برعاية بيت التمويل الكويتي وبحضور عدد من قياديي الهيئة، بالإضافة إلى الطلبة والطالبات وذلك في القاعة متعددة الأغراض ـ الشويخ.



وبهذه المناسبة، صرح عميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر بأن المعرض يهدف إلى توجيه الطلبة والطالبات بأجواء أكاديمية مناسبة كبديل عن اللقاءات التنويرية التقليدية وبطريقة تسمح للطالب بالتفاعل مع قطاعات الهيئة المختلفة من خلال الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المعرض كالتقديم على المكافأة الاجتماعية واستخراج الهوية الطلابية والتعرف على أهم لوائح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وغيرها، داعيا الطلبة والطالبات الى الحضور والمشاركة في المعرض للاستفادة من خدماته.



بدورها، أفادت المنسق العام للمعرض ورئيس المكتب الفني بالعمادة ليلى ماجكي أنه لوحظ في السنوات السابقة انخفاض في الإقبال على اللقاءات التنويرية التي تقام بالكليات والمعاهد، ولذلك أتت فكرة هذا المعرض ليضم جميع الخدمات التي تهم الطالب المستجد لتسهيل إجراءات الطلبة وتقديم التوجيه والإرشاد لهم، مضيفة أنه ومن خلال هذا المعرض يستطيع الطالب التقديم على الإعانة الاجتماعية والتعرف على الخطة الدراسية لجميع التخصصات ليجيد اختيار التخصص الذي يناسبه والمواد الدراسية للتسجيل بها، كما يقدم المعرض الارشاد حول الخطة الدراسية والإجراءات واللوائح والقوانين في الهيئة، والإجابة عن جميع التساؤلات التي تهم الطلبة حتى لا يقع الطالب في التوجيه الخاطئ، وغيرها من الخدمات وذلك تحت إشراف وتوجيه عمادة شؤون الطلبة بالهيئة.



وقد شارك في المعرض بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان، بالإضافة الى مكاتب شؤون الطلبة والتسجيل في كليات ومعاهد الهيئة.