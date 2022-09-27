حمد الهولي: هدفنا الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية من خلال الدورات التدريبية

هبة السعد: الأكاديميات تقدم دورات تدريبية ذات جودة عالية على مدار عام كامل

الظفيري: التحدي الحقيقي هو الإعداد المهني المحترف للمعلمين



عبدالعزيز الفضلي



برعاية وحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، أقامت جمعية المعلمين حفل تخرج الدفعة 13 من الأكاديميات للعام التدريبي 2021/2022 وذلك بفندق الجميرا.



وعلى هامش حضوره الحفل، قال الوزير المضف في تصريح للصحافيين إن ما شاهده خلال تفقده للمدارس في أول يوم لانطلاقة العام الدراسي الجديد كان يثلج الصدر حيث ارتسمت الفرحة على شفاه الطلبة والطالبات فرحين بعودتهم إلى مدارسهم، معربا عن شكره وتقديره للإدارات المدرسية وكل منتسبي وزارة التربية على جهودهم التي بذلوها.



وأكد المضف أن ما تقوم به جمعية المعلمين والقائمين عليها من جهود في خدمة أهل الميدان التربوي أمر في غاية الأهمية «ونشكرها كثيرا عليه»، مشيرا إلى أن الجمعية توسعت في الأعوام الأخيرة من مشروع أكاديمية إعداد القادة لتصل إلى مشاريع أكاديميات كثيرة ومختلفة كلها تصب في إثراء الميدان بخبرات تربوية جديدة ومتنوعة.



وأضاف أن إنجازات الجمعية ليست أمرا غريبا فهي دائما سباقة لمثل هذه المشاركات المجتمعية الفاعلة مع الميدان التربوي ومساهم كبير وفاعل في تطوير العملية التعليمية، لافتا إلى أن وزارة التربية لديها برامج طموحة ومبادرات في برنامج عمل الحكومة «ونأمل أن نضع أيدينا مع الإخوة في الجمعية للعمل معا على إنجاز هذه البرامج والطموحات».



مواجهة الصعاب



من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن الدورات التدريبية والبرامج التي تقدمها جمعية المعلمين تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية، من خلال توطين مهارات المعلمين بصفتهم وواجبهم نحو المتعلمين، وبالتالي ينشأ جيل من المتعلمين قادر على التعلم ومواجهة الصعاب وهذه هي فلسفة التعليم الحديثة وركيزة رأسمال بشري إبداعي المنبثقة من خطة الكويت والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.



وأضاف الهولي أن برامج الجمعية تخدم الأهداف الثلاثة لخطة التنمية والتي تتمثل في القيم، والوصول للابتكار وأعلى مستويات التفكير من خلال توظيف التفكير وتحويله لممارسة، أما الجانب الثالث فيتمثل في الغايات العامة التي تنشدها خطة دولة الكويت في تحقيق مكانة دولية وعالمية.



وتابع الهولي لدينا أربعة برامج تتمثل في أكاديمية القادة وتدشين أكاديمية القادة للأطفال «في كل بيت قائد» والتي تركز على مهارات القادة لدى المنتسبين، وأكاديمية التنمية والابتكار والتي تعنى بتوظيف الأفكار الابداعية والابتكار في تحقيق مبادرات تخدم خطة الكويت 2035، وأكاديمية الحرف والتي تهدف لتوجيه مهارات الأفراد في مسارها الصحيح، وتكنو أكاديمي والتي تستخدم في توظيف الامكانيات التكنولوجية بما يخدم الذكاء الاصطناعي.



وأشار الهولي إلى أن التعاون بين جمعية المعلمين الكويتية ووزارة التربية فيما يخص التدريب امتداد للشراكة المجتمعية، حيث تعتبر الجمعية أحد روافد وزارة التربية، فكل جمعية من جمعيات النفع وفق خطة التنمية 2035 تعتبر رافدا من روافد وزارات الدولة، وأغلب البرامج المتواجدة اليوم لدى جمعية المعلمين الكويتية يشرف عليها معلمون ومعلمات من وزارة التربية.



الإعداد المهني



من جانبه، قال مساعد نائب مدير جامعة الكويت لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد دهيم الظفيري إن رعاية وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف لحفل اليوم يدل على حرص وزارة التربية الكبير على إعداد وتنمية المعلم أثناء الإعداد المهني في كليات التربية في التطبيقي والجامعة أو أثناء ممارسة المهنة في الميدان.



وثمن الظفيري جهود جمعية المعلمين الذين أثبتوا للجميع حرصهم على تطوير أنفسهم وأدواتهم المهنية حتى يستطيعوا أن يرتقوا بهذه المهنة، ونحن في جامعة الكويت سعداء بالشراكة مع جمعية المعلمين إيمانا وحرصا منا على ضرورة المساهمة في إعداد المعلم إعدادا نوعيا، ولاشك أننا نعاني حاليا من الإعداد الشكلي للمعلمين فجامعة الكويت والتطبيقي تخرجان المئات من المعلمين ولكن التحدي الحقيقي هو الإعداد المهني المحترف للمعلمين.



وأضاف: نحن لا نعاني من نقص في أعداد المعلمين بقدر ما نعاني من البطالة النوعية ولاشك أن مهنة التعليم من أرقى وأسمى المهن الموجودة في العالم، فلابد أن يؤدي المعلم هذه المهنة بشكل محترف بعيدا عن التقليدية بحيث يتمتع بقدرات قيادية وإبداعية ومقدرة على التخطيط، وبالتالي وضعت هذه الدورات التدريبية بالشراكة مع جامعة الكويت وغيرها من المؤسسات التربوية لتلبية هذا الهدف ونبارك للمعلمين المتميزين خريجي الأكاديمية ونقول لهم: «الميدان التربوي بانتظاركم».



صقل المهارات



بدورها، قالت مديرة إدارة التطوير والتدريب في جمعية المعلمين الكويتية هبة السعد نبارك لجمعية المعلمين والميدان التربوي انطلاق مبادرة«تكنو أكاديمي» و«في بيتنا قائد» والتي تهتم بغرس الصفات القيادية في النشء وندعو الجميع إلى الالتحاق بهذه الدورات، مشيرة إلى أن حفل اليوم يأتي لتكريم الدفعة الـ 13 من خريجي أكاديميات إعداد القادة والتنمية والابتكار وأكاديمية حرف حيث تقدم الأكاديميات دورات تدريبية ذات جودة عالية على مدار عام كامل.



وأضافت السعد أن الدورات التدريبية التي تمنحها الأكاديميات الثلاث لها مساهمات كبيرة بصقل المهارات الشخصية والمسؤولية المجتمعية وغرس مهارات الابتكار والتنمية ويقدمها مجموعة من المتخصصين، ونبارك لجمعية المعلمين التقدم والإنجازات الأخيرة، إذ وصل عدد أكاديمياتها إلى ثلاث أكاديميات مؤخرا بدءا من أكاديمية واحدة.