حرصا من جامعة الكويت على نشر الوعي الأمني والمحافظة على سلامة أبنائها الطلبة ومرتادي الحرم الجامعي في مدينة صباح السالم الجامعية التقى أمين عام الجامعة بالإنابة د.محمد زينل والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي د.خالد الهزاع والقائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د.عبدالله المحيسن مع الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال حاتم الصايغ بالإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية وبحضور الفريق المصاحب له، وحضر اللقاء القائم بأعمال مدير إدارة الأمن والسلامة يوسف الخميس.



وتباحث الطرفان حول أهمية وضع حلول للازدحام المروري في مدينة صباح السالم الجامعية، وقد تم التوصل لعدة حلول سريعة وطويلة الأمد من ضمنها توعية الطالب بالإرشادات المرورية، إضافة إلى وضع إشارات بهدف النهوض بالجانب التوعوي والإرشادي والوقائي لدى الطالب الجامعي.



وتقدمت جامعة الكويت بالشكر للإدارة العامة للمرور على سرعة استجابتها حرصا منها على عدم انتهاك الأمن والحفاظ على سلامة الطلبة ومرتادي الحرم الجامعي.