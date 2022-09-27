عقدت اللجنة الوزارية لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا في الرياض أمس بمشاركة وفد من الكويت برئاسة المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف د.مبارك العازمي.



وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي (رئيس الاجتماع) م.أحمد الراجحي أهمية مثل هذه الاجتماعات في تعزيز الجهود وتبادل الخبرات والتجارب لدعم أسواق العمل الخليجية ومواكبتها للأسواق العالمية.



وأوضح أن الاجتماع ينسق الجهود المشتركة لتحقيق مستهدفات الخطط الطموحة لدول الخليج من خلال تنفيذ مبادرات استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل وتوظيف المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص ورفع مستوى جاذبيتها.



من جهته، قال العازمي في تصريح لـ«كونا» على هامش الاجتماع إنه تم التطرق إلى البنود التي تمت مناقشتها في اجتماع وكلاء وزارات العمل الخليجية وهي قرارات المجلس الأعلى المعنية بمجال العمل، كما تم تناول نتائج دراسة تطوير المكتب التنفيذي المكلف بإعداد دراسة من قبل معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية وكذلك الدراسة الخاصة بالاستراتيجيات المعدة من المكتب التنفيذي ومذكرة التعاون الدولي وأنشطة وبرامج المكتب التنفيذي وموازنته.



وبين أنه تم إقرار جزء من البنود وإحالة جزء منها إلى الفرق الفنية التي تم إنشاؤها لتنفيذ هذه التوصيات معربا عن الأمل بأن يحمل الاجتماع القادم نتائج تم الانتهاء منها والذي ستستضيفه سلطنة عمان.



وأكد العازمي أن مثل هذه الاجتماعات مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ويتم التركيز عليها في اجتماعات وزراء العمل لنقل هذه النجاحات والتجارب إلى كل دول المجلس ومنها برنامج (ودي) الخاص بحل النزاعات العمالية من قبل المملكة العربية السعودية والذي توافق عليه دول المجلس، حيث يوجد به إجراءات مطبقة في دول المجلس وجزء مختلف لنأخذ منه نتائجه الناجحة وتطبيقها.



ويضم وفد الكويت المشارك في الاجتماع مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للقوى العاملة جابر العلي.



وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك منها قرارات المجلس الأعلى في مجال العمل ونتائج لجنة دراسة تطوير الأعمال ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن استراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة ومذكرة المكتب التنفيذي بشأن التعاون الدولي وتجارب الدول الأعضاء.



وحضر الاجتماع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف وعدد من المسؤولين الخليجيين.