حنان عبد المعبود



كشف رئيس وحدة المسالك البولية في مستشفى جابر للقوات المسلحة د.محمد الغانم أن سرطان البروستاتا يتصدر نسب الإصابة بين الرجال في الكويت، مبينا أن معدلات الإصابة تصل إلى نحو 14.3 شخصا لكل 100 ألف مواطن بمعدل 55 حالة بين الكويتيين.



وأضاف الغانم أن ما نسبته 63% من حالات الإصابة بمرض سرطان البروستاتا تحدث بين الرجال فوق 65 عاما، منوها إلى أن ما يرفع معدلات الإصابة في الكويت أن نسبة كبيرة قد تصل إلى ما أكثر من النصف من المعرضين لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا لا يلجأون إلى الفحص، وكذلك لعدم معرفتهم بأعراض المرض.

ونصح من تجاوز 45 أو 50 عاما بمراجعة طبيب المسالك البولية لعمل فحوصات دورية خاصة بالبروستاتا، أو من يعاني من حرقان في البول أو ضعف في دفع البول فعليه مراجعة طبيب المسالك البولية، موضحا أن أبرز عوامل الخطورة للإصابة بهذا المرض تشمل عامل الوراثة، والذي يكون بإصابة أحد الأقارب من الدرجة الأولى، خصوصا أن الإصابة حدثت قبل عمر الـ 50، كذلك وجود آلام في منطقة الحوض أو عند التبول.



وتابع: هناك فحوصات كثيرة للكشف عن سرطان البروستاتا تشمل الفحوصات المخبرية والإكلينيكية، وكذلك فحص عينة من الدم لقياس معامل PSA أو دلالات سرطان بروستاتا، وأيضا التصوير الصوتي «سونار» للبروستاتا وغيرها.