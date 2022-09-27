حنان عبدالمعبود



أقام مركز العارضية الجنوبي الصحي احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب.



وعلى هامش الاحتفال، أكدت رئيسة المركز د. حمدية الفضلي أن أمراض القلب غالبا ما تكون نتيجة تراكمات لأسباب عدة، مثل: العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائي، والتدخين، وقد تؤدي أخيرا إلى توقف عمل القلب، لذا يحتفي العالم في 29 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للقلب، لتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض.



وقالت الفضلي إن أمراض القلب تعد السبب الرئيس والأول للوفيات حول العالم، بنسبة بلغت 31% من عدد الوفيات عالميا، لافتة إلى أنه يمكن الوقاية من معظم أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التحكم في عوامل الخطر السلوكية مثل: التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، والسمنة، والخمول البدني.



وأوضحت أن من أهم أهداف اليوم العالمي للقلب التشجيع على اتباع نمط حياة صحي، وعادات غذائية جيدة ووضع خطه تسهم في الحد عن التدخين، لتقليل خطر الإصابة بمرض القلب. وخفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالمي.



والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميا، فالرياضة تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.