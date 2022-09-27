عبدالكريم العبدالله



في إنجاز غير مسبوق على مستوى الكويت، أجرى فريق طبي بمركز البحر للعيون بواسطة اختصاصي أول جراحات قرنية د.فيصل الجسار واختصاصي أول جراحات الشبكية والسائل الزجاجي د.محمود الربيعة عملية معقدة تمثلت في زراعة قرنية صناعية مؤقتة لإجراء عملية الشبكية، ومن ثم زراعة قرنية طبيعية دائمة.



وتعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة، وهي تجرى لأول مرة على مستوى الكويت في مركز البحر للعيون، وهي بداية لنقله نوعية لإجراء عمليات «الشبكية» المعقدة في حال وجود «عتامة» أو فشل في «القرنية».



وتقدم الفريق الطبي الذي أجرى العملية بالشكر إلى وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا ورئيس مركز البحر لطب وجراحة العيون د.أحمد الفودري على دعمهم الدائم والمستمر لتذليل العقبات وتسهيل اجراء مثل هذه العمليات المعقدة في الكويت، كما تقدموا بالشكر لرابطة العيون الكويتية على توفير «العدسة الصناعية المؤقتة» لإجراء مثل هذه العمليات، وفريق التخدير والتمريض على مجهودهم وتسهيلهم للعملية بشكل كبير.