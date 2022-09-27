بيروت - بولين فاضل

أطلقت الفنانة عبير نعمة أولى أغنياتها باللهجة المصرية بعنوان «اعمل ناسيني»، وهي ستكون من ضمن ألبومها الثالث الذي ستطرحه خلال أكتوبر المقبل، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع وميكس وماسترينغ لسليمان دميان.



وكشفت عبير أن تقديمها لأغنية «اعمل ناسيني» هو خطوة جديدة لها ضمن أعمالها الفنية الخاصة كونها المرة الأولى التي تطرح فيها أغنية بوب باللهجة المصرية، وقالت: لطالما قدمت الأغنيات الطربية المصرية في حفلاتي وغنيتها منذ الصغر، وأنا متحمسة جدا لإطلاق أغنيتي المصرية الخاصة، وأتمنى أن يكون هذا العمل خير بداية.