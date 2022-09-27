القاهرة - خلود أبوالمجد



أكدت الفنانة زينة أن نجاح مسلسلها الأخير «الليلة واللي فيها» رفع السكاكين التي كانت على عنقها من أكثر من طرف ينتظر فشلها، وقالت إنها خططت للبحث عن عمل آخر لو لم يحقق المسلسل النجاح المطلوب، مشيرة إلى أنها شعرت بالرعب أثناء قراءة السيناريو وظلت حائرة كيف سيتم تنفيذ هذه المشاهد بشكل يقنع الجمهور، وألمحت إلى وجود أعداء كثر يغلقون أمامها أبواب الفرص في عالم الفن منذ سنوات، كما اعترفت بأنها أضاعت على نفسها عدة فرص مهمة بالاعتذار عن عدم المشاركة في مسلسلات مهمة.



وأضافت زينة، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، قائلة: «لما جالي المسلسل مسكت فيه بإيدي وسناني، عشان كان في سكاكين على رقبتي، مكنتش هكمل، ومفيش مخرج أو حاجة تنقذني غير عمل يكسر الدنيا».



وتابعت: «فضلت 5 سنين بدون عمل بسبب تضييق شخص ما، متفهمش فيه إيه؟ ميهمنيش أشتغل كتير، اللي يهمني أشتغل حلو، ولكن في الوسط الفني يمكن التضييق على فنان أو فنانة ولا تتم الاستعانة به أو بها»، وأردفت: «أحاول وأسعى كثيرا، وأحاول أن أقدم عملا في رمضان، وممكن ربنا مكتبليش نجاح كبير، وكانت بدايتي قوية جدا، وجاتلي فترة كنت بعتذر عن مسلسلات كتيرة أوي وكنت فاكرة ان كدا صح وإن أنا كدا جامدة».



واستطردت: «كنت مجنونة جنان غير منطقي في رفض أعمال درامية، وكنت غلطانة ومهملة في شغلي، ولما تداركت الموضوع تحملت المسؤولية، ولي علامات كتير ناجحة في حياتي زي مسلسل «حضرة المتهم أبي» مع نور الشريف وفيلم «الجزيرة» مع الأستاذ شريف عرفة».



وأضافت زينة: «دوري في المسلسل جريء، وأنا غير معتادة على تقديم هذه النوعية، ومكتوب بشكل هائل، كما أن إخراج هاني خليفة ظهر بصورة فوق ما كنت أتخيل، كل الأقسام التي عملت على العمل أشكرهم بالكامل، وأمير شوقي لم يبخل على العمل».



أشارت إلى أنها كانت في بعض المشاهد تشعر بضربات قلبها وتسمعها بصورة كبيرة، معقبة: «في يوم قمت من النوم ضربات قلبي كثيرة، كنت بموت ودخلت المستشفى وأخدت أدوية عشان أقدر أكمل».