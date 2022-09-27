أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د.محمد الحويلة ان خدمة ابناء الدائرة وتطوير الخدمات العامة فيها من الاولويات التي دائما يحرص عليها ويتابعها، موضحا ان مدينة صباح الأحمد السكنية والمناطق المجاورة لها بحاجة الى الاهتمام الحكومي، خصوصا انها تعتبر من اكبر المدن السكنية واكثرها تعدادا، واعدا بالاهتمام وحمل هموم سكان هذه المناطق على عاتقه.



وقال د.الحويلة نصت المادة 10 من الدستور الكويتي «ترعى الدولة النشء»، ولأن الشباب الكويتي هم موردنا الوطني الحقيقي ولأن سواعدهم هي من ستبني الوطن وتحافظ عليه وتنهض به للمستقبل، لذلك يجب على الدولة دعمهم وتمكينهم واستثمار قدراتهم، مشددا على انه يجب ايضا على مجلس الأمة سن تشريعات توفر للشباب الكويتي البيئة المناسبة لهم والاهتمام بالارتقاء بمستوياتهم العلمية.



وجدد د.الحويلة تمسكه بالثوابت والقيم الشرعية والاخلاقية، مذكرا بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص على «دين الدولة الاسلامة والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، معاهدا الشعب الكويتي بالحفاظ على هذه القيم الشريعية الرفيعة بكل ثبات واجتهاد.



وزاد: خلال مجلس الامة الماضي لم يكن طريق التشريع ممهدا، الا اننا بذلنا جهدنا لترجمة مقترحاتكم التي كانت دليلا لنا في عملنا البرلماني، وان وفقنا الله بنيل ثقة الشعب الكويتي وتمثيله، فإننا سنضع خارطة تشريعية تشمل اهم القضايا ذات الاولوية لتكون محل الاقرار والتنفيذ بإذن الله تعالى.