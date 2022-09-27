أطلق نادي الطموح الرياضي الكويتي والجمعية الكويتية لأهالي الاشخاص ذوي الاعاقة حملة توعوية بعنوان «صوتنا يفرق» لتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم السياسية وكيفية ممارسة حقهم السياسي في انتخابات مجلس الامة (أمة 2022).



وقالت رئيسة مجلس إدارتي «نادي الطموح» و«جمعية ذوي الإعاقة» رحاب بورسلي في بيان صحافي إن الحملة تأتى انطلاقا من رسالتهم المجتمعية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة للتعريف بحقوقهم السياسية التي كفلها لهم الدستور الكويتي والاتفاقيات الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ترجمة فعلية لمفهوم المشاركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أصدرتها الامم المتحدة في عام 2015.



وأضافت بورسلي ان الحملة تتضمن ندوات تثقيفية ولقاءات إعلامية وزيارات ميدانية لمقرات مرشحي مجلس الأمة دون اي دعاية اعلامية لأي من المرشحين لتعريفهم بكيفية ممارسة حقهم السياسي.



وشددت على ضرورة إعطاء ذوي الاعاقة حقوقهم عبر العمل على دمج قضاياهم كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة وتعزيز دورهم في الإسهام بمسيرة نماء وازدهار المجتمع.