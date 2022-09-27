قال مرشح الدائرة الأولى خالد القلاف إن شريحة المتقاعدين فئة تستحق كل الدعم، مشيرا إلى أن هناك أرباحا لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ينبغي توزيعها عليهم، لمواجهة الأعباء الإضافية الموجودة على كاهلهم.



وذكر القلاف «من المفترض سنويا أن يأخذ المتقاعد مبلغا ماليا بالإضافة إلى زيادة الراتب التقاعدي، ومبلغ الـ 3000 ينبغي أن تثبت سنويا»، مشيرا إلى أن المتقاعد يحتاج رعاية واهتماما وخدمات صحية نظير خدمته للبلد 30 عاما.



وبخصوص بطاقة «عافية»، قال «من المفترض ان الدولة تعطيه مبلغ بطاقة عافية الـ 15 ألفا كاش والمبلغ الباقي نوفر له أطباء من الخارج».



وبشأن مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، قال القلاف «هذه خطوة بالاتجاه الصحيح وخطوة باتجاه الإصلاح، وجميع من كانوا مسجلين بصفة غير رسمية على دوائر غير دوائرهم تم ردهم إلى دوائره الأصلية، وتسجيل من بلغ 21 سنة تلقائيا بدون حضور إلى المختاريــــة، وهـــذه سهلت أمورا كثيرة وأعطتني دافعا كبيرا لخوض الانتخابــــات هذه المرة».



وذكر أن ترشيح وانتخاب المرأة الكويتية ليس هو الطموح الكافي لها، هناك طموح أكبر، فمن المفترض أن تتقاعد المرأة عند أقل سن تقاعد، كما أن راتبها لا يورث، إنما يذهب إلى التأمينات، وكذلك المطلقات نعم لهن 70 ألف دينار لكن عقّدوا الدورة المستندية والشروط الواجب توافرها تعجيزية جدا.