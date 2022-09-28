ستبدأ المؤسسة في تسليم الموقع وتنفيذ عقود الإسفلت في غرب عبدالله المبارك قريباً

تم إيصال المياه العذبة لجميع القطع والمباني العامة في غرب عبدالله المبارك

تم توقيع عقدين لبناء 31 مبنى في جنوب عبدالله المبارك وجارٍ تسليم الموقع وبدء العمل

تم توقيع عقدين للطبقة السطحية للإسفلت وأعمال البلاط ومدتهما سنة ونصف السنة

مدينتا «غرب» و«جنوب» عبدالله المبارك روعي في تصميمهما الكثافة الإسكانية ومواقع المدارس

جارٍ العمل لإيصال التيار الكهربائي لجنوب عبدالله المبارك ليتمكن المواطنون من السكن

إيصال الكهرباء لـ 80 مبنى وتسليمها للجهة المستفيدة وجارٍ إيصال التيار للمباني المتبقية

يتوقع انتهاء أعمال الإنارة في أبريل 2023 وانتهاء إنارة الطرق الرئيسية منتصف نوفمبر المقبل

أجرى اللقاء: عاطف رمضان



قال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية راشد العنزي، في حوار مع «الأنباء»، إن مدينة غرب عبدالله المبارك تحوي 5201 قسيمة، وقيمة مشاريع المباني العامة فيها 127 مليون دينار تقريبا موزعة على 4 مشاريع والمباني العامة التي تنفذها المؤسسة عددها 101 مبنى، تم الانتهاء من 97 مبنى منها، ومتبقي 4 مبان ستقوم المؤسسة بتسلمها من المتعهد خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف العنزي انه تم ايصال التيار الكهربائي لـ 80 مبنى وجار تباعا ايصال التيار الكهربائي للمباني المتبقية، موضحا انه تم تسليم الـ 80 مبنى إلى الجهات المستفيدة. ولفت إلى انه تم ايصال المياه العذبة لجميع القطع والمباني العامة في المنطقة، معربا عن شكره لتعاون وزارة «الكهرباء» لتوصيل المياه والتيار الكهربائي لهذه المباني. وأشار العنزي إلى أنه جار العمل على تنفيذ الانارة وأن المقاولين متقدمون حيث بلغت نسبة الانجاز حاليا 35%، بنسبة تقدم 7% عن النسبة التعاقدية، متوقعا الانتهاء من اعمال الانارة في ابريل عام 2023، وسيتم الانتهاء من انارة للطرق الرئيسية خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل. وكشف عن انه خلال الايام القليلة المقبلة ستبدأ المؤسسة في تسليم الموقع وتنفيذ عقود الاسفلت في غرب عبدالله المبارك، مشيرا إلى ان هذه العقود مقسمة إلى عقدين لتغطي كامل المدينة من اعمال الاسفلت والبلاط، وانه تم توقيع عقدين خلال الايام الماضية، أحدهما خاص بطبقة سطحية للاسفلت والعقد الثاني لاعمال البلاط، ومدتهما سنة ونصف وخلال الاسابيع المقبلة سيتم تسليم الموقع لبدء العمل، وفيما يلي التفاصيل:







في البداية حدثنا عما وصلت اليه المؤسسة فيما يخص مشروع مدينة غرب عبدالله المبارك؟



٭ بمناسبة قرب الانتهاء من المباني العامة في مدينة غرب عبدالله المبارك، فإن هذه المدينة تحتوي على 5201 قسيمة، أما عن المباني العامة التي تنفذها المؤسسة فعددها 101 مبنى في المدينة، تم الانتهاء من 97 مبنى منها، ومتبقي 4 مبان سنقوم بتسلمها من المتعهد خلال الاشهر القليلة المقبلة، وتم ايصال التيار الكهربائي لعدد 80 مبنى وجار تباعا ايصال التيار الكهربائي للمباني المتبقية.



وتم تسليم الـ 80 مبنى إلى الجهات المستفيدة، وهذه المباني موزعة ما بين 26 مبنى للمدارس للمراحل رياض اطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي، بالاضافة إلى 46 مبنى منها مساجد وسكن للائمة ودار لتحفيظ القرآن الكريم، و21 مبنى موزعة ما بين مبان خدمية ومركز ضاحية ومحلات تجارية وافرع غاز، وايضا تم تنفيذ مبنيين للمستوصف ومركز للاسعاف ومخفرين للشرطة ومقسم للهاتف ومبنى لقوة الإطفاء.



وقد تم ايصال المياه العذبة لجميع القطع والمباني العامة في المنطقة وبهذه المناسبة نشكر تعاون وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لتوصيل المياه والتيار الكهربائي لهذه المباني.



تنفيذ الإنارة



أين وصلت المؤسسة في موضوع الانارة للمنطقة؟



٭ جار العمل على تنفيذ الانارة والمقاولين متقدمين، حيث بلغت نسبة الانجاز حاليا 35%، مما يشير إلى اننا متقدون بنسبة 7% عن النسبة التعاقدية، ويتوقع الانتهاء من اعمال الانارة في ابريل عام 2023، وسيتم الانتهاء من انارة للطرق الرئيسية خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل.



وخلال الايام القليلة المقبلة ستبدأ المؤسسة في تسليم الموقع وتنفيذ عقود الاسفلت في غرب عبدالله المبارك وهذه العقود مقسمة إلى عقدين لتغطي كامل المدينة من اعمال الاسفلت والبلاط، فقد تم توقيع عقدين خلال الايام الماضية، أحدهما عقد خاص بطبقة سطحية للاسفلت والعقد الثاني لاعمال البلاط، ومدتهما سنة ونصف وخلال الاسابيع المقبلة سيتم تسليم الموقع لبدء العمل، والعقدان يغطيان المنطقة بالكامل، كل عقد يغطي نصف المنطقة.



بماذا تنصح أهالي منطقة غرب عبدالله المبارك؟



٭ نناشد المواطنين ضرورة التعاون مع المقاولين المتواجدين في المنطقة الذين يقومون بتنفيذ اعمال الانارة والاسفلت والبلاط، وفي حال كان هناك اي ملاحظة عن الاعمال داخل المنطقة بإمكانهم التواصل مع المهندسين المشرفين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك لإبداء اي ملاحظة اثناء العمل لان التعاون مطلوب لإنجاز هذه الاعمال.



كم نسبة المواطنين الذين سكنوا في قسائمهم في غرب عبدالله المبارك؟



٭ عدد المواطنين الذين سكنوا في قسائمهم في غرب عبدالله المبارك بلغت نسبتهم 80% من اجمالي عدد المواطنين.



كم تبلغ قيمة مشاريع المباني في غرب عبدالله المبارك؟



٭ قيمة مشاريع المباني العامة في غرب عبدالله المبارك 127 مليون دينار تقريبا موزعة على 4 مشاريع.



جنوب عبدالله المبارك



وماذا عن جنوب عبدالله المبارك؟



٭ فيما يخص جنوب عبدالله المبارك جار تسليم الموقع وبدء العمل، حيث تم توقيع عقدين، العقد الاول يخص 13 مبنى في القطع 1 و4 و5 و6 والعقد الثاني لتنفيذ 18 مبنى في قطعتي 2 و3 ومدة العقدين 900 يوم، وتحتوي هذه العقود على انشاء مدارس لمراحل رياض الاطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي بالاضافة إلى مجموعة محلات ومركز ضاحية يحوي سوقا مركزيا ومخفر شرطة ومستوصفا ومسجدا ومركز اطفاء، وهذه مبان عامة خدمية لأهالي المنطقة.



التيار الكهربائي



متى يمكن المواطنون ان يسكنوا في جنوب عبدالله المبارك؟



٭ في جنوب عبدالله المبارك حتى الآن لم يسكن المواطنون في هذه المنطقة وذلك حتى الانتهاء من ايصال التيار الكهربائي للمنطقة وجار العمل على قدم وساق لايصال التيار، علما ان المحطات جاهزة ولدينا مشروعان سوف يتم الانتهاء منهما بالتزامن مع ايصال التيار من قبل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.



اكتمال الخدمات



متى تكتمل الخدمات في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك؟



٭ الخدمات تقريبا اكتملت في منطقتي غرب وجنوب عبدالله المبارك، مع عقود اعمال البلاط والاسفلت، ويبقى خدمات الجهات الاخرى مثل الزراعات التجميلية من قبل الهيئة العامة للزراعة فيما يخص تنفيذ مشروع مضخات الري في غرب عبدالله المبارك ايضا خلال 3 اشهر سيتم تسليم المشروع للاستفادة منه في الزراعات التجميلية في المنطقة هذا بالنسبة لغرب وجنوب عبدالله المبارك، وفي جنوب عبدالله المبارك توجد مشاريع اخرى سيتم تنفيذها بالتزامن مع سكن المواطنين مثل الانارة والاسفلت.



الكثافة السكانية



ما أهم ما يميز غرب وجنوب عبدالله المبارك عن المناطق الاخرى؟



٭ تتميز المدينتان بالتصميم حيث اخذ بعين الاعتبار موضوع الكثافة الاسكانية ووجود المدارس في اماكن مناسبة عن اماكن السكن.



«غرب عبدالله المبارك» مدينة نموذجية تم تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية



قال الممثل الاعلامي لقطاع التنفيذ في المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.احمد العنزي ان مدينة غرب عبدالله المبارك هي من المدن النموذجية التي تنفذها المؤسسة وتبعد عن الكويت قرابة 20 كيلومترا، ويتم تنفيذ الأعمال في المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقا لأعلى مواصفات فنية والتي تحقق الجودة المطلوبة، مشيرا إلى ان المؤسسة لا تدخر جهدا في توفير المباني الخدمية التي تساعد على توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين.



واضاف العنزي أن تنفيذ جميع المباني يكون عن طريق الاشراف المباشر من مهندسي قطاع التنفيذ بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بكوادر وطنية شابة.



ولفت إلى ان من المباني المميزة بالمدينة ما يلي:



1 ـ مبنى قوة الاطفاء تم تسليمه لقوة الاطفاء العام وتم تشغيله من قبلهم وعلى مساحة كلية تبلغ 6387.5 مترا مربعا ومساحة المبنى 4754 مترا مربعا، يتكون المبنى من:



٭ مبنى رئيسي والمكون من سرداب ويوجد به حمام سباحة.



٭ الدور الأرضي يحوي المهاجع والمصلى وعدة مرافق منها غرفة اللاسلكي.



٭ الدور الأول به غرف للضباط وصالة متعددة الاستخدامات.



٭ غرفة الآليات.



٭ برج التدريب.



2 ـ مبنى ديوانية كبار السن: مساحة المبنى 199.95 مترا مربعا وتم تسليمه لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يتكون المبنى من: صالتين والخدمات الخاصة بالمبنى وغرفة لكاميرات المراقبة وهو مختص بتوفير الرعاية الصحية لكبار السن.





مقسم الهاتف يتميز بتشطيبه الخارجي المكون من ألواح من الألمنيوم



قال م.ابراهيم الهويدي مهندس اختصاصي في قطاع التنفيذ التابع للمنطقة الاولى ان من المباني المميزة في غرب عبدالله المبارك مقسم الهاتف، مشيرا إلى ان المساحة الكلية للبناء 12822.88 مترا مربعا ومساحة المبنى 15623.38 مترا مربعا، وان هذه المساحة هي الاكبر لوجود سرداب الملجأ الخاص بالطوارئ.



ولفت إلى المبنى يتميز بتشطيبه الخارجي المكون من ألواح من الألمنيوم مع المدخل المكون من steel وتشطيب رخام عند السلالم. وبين ان المبنى ينقسم إلى المبنى الرئيسي وبرج الاتصالات بارتفاع 70 مترا وخزان الوقود وغرفة الشيليرات الخاصة بأعمال التمديدات الميكانيكية وتشغيل نظام التهوية، وغرفة المحولات وغرفة التحكم.



تزويد مباني غرب عبدالله المبارك بأنظمة حديثة موفرة للكهرباء



تحدث عن الجانب الميكانيكي والكهربائي م.ناصر القشعان من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان في مدينة غرب عبدالله المبارك تم تزويد المباني بأنظمة تلقائية حديثة منها ما استخدم للمرة الاولى في الكويت بداية بالجانب الكهربائي بناء عن توجه الدولة في توفير الاستهلاك الكهربائي، مشيرا إلى انه تم استخدام الطاقة الشمسية وتطبيقه على 77 مبنى للمرة الاولى في مشاريع المؤسسة مما يعمل على تقليل انبعاث الكربون وخفض التلوث حيث يوفر نسبة 15 إلى 20% من استهلاك الطاقة الكهربائية. وأضاف القشعان ان متطلبات وزارة الكهرباء كبداية الاعمال كانت 10% تم تجاوز النسبة المحددة إلى الضعف تقريبا عن طريق المهندسين الكفء لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية على سبيل المثال مبنى مقسم الهاتف يتم توفير 15% من استهلاك الطاقة الكهربائية. ولفت إلى انه في مبنى مقسم الهاتف توجد انظمة عديدة منها نظام الـ UBS وهو عبارة عن 144 بطارية وعدد 2 مولد كهربائي ففي حال الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي هذا النظام يعمل على اعادة التيار في مدة قياسية جدا وهي جزء من الثانية بجميع الاجهزة والمعدات التقنية نظرا لما تحمله هذه الاجهزة من معلومات مهمة كذلك المولدات الكهربائية تعمل بحيث يغطي احد المولدات مبنى مقسم الهاتف والآخر لتغطية الملجأ في حالة الطوارئ.