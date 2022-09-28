بيروت - بولين فاضل

نفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي الأخبار التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاتها، وكتبت تغريدة بـ «تويتر» قالت فيها: «لا متت ولا طل الخبر، وبصراحة مش ناوية قبل ما خلص رسالتي، بحبكن»، وتفاعل عدد كبير من متابعيها وزملائها وأصدقائها مع التغريدة، متمنين لها الخير والصحة والسعادة والعمر المديد.



وكانت نادين قد فجعت بوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي قبل مدة قصيرة، حيث تعيش حالة صعبة لفقدان شقيقها، وتوفي جورج ومنسقة أعماله زينة المرعبي أغسطس الماضي جراء حادث سير مروع على الحدود السورية- اللبنانية من جهة لبنان، حيث اصطدمت سيارته بالحاجز الاسمنتي الموضوع في منتصف الطريق.