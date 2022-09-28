القاهرة - خلود أبوالمجد



كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن الفترة التي تعرضت فيها للاكتئاب، وقالت إنها شعرت باكتئاب عندما رسبت في مادة الرياضيات أثناء دراستها في مرحلة الثانوية العامة، مضيفة: «جالي اكتئاب لما جبت ملحق في الثانوية العامة».

وأشارت ياسمين، خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة»، إلى أنه خلال هذه الفترة شعرت بتعب نفسي كبير، وتأكدت من إصابتها بالاكتئاب عندما كانت تسأل نفسها عندما تستيقظ من النوم: «كنت بقول أنا ليه صحيت.. كنت بهرب من الواقع»، لافتة الى أنها اضطرت إلى الكذب على أهلها وإخفاء خبر رسوبها في مادة الرياضيات، وأكدت لهم أنها نجحت في هذه المادة.