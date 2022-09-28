عبدالكريم العبدالله



استكمالا للقاءاته الدورية مع مختلف المعنيين بالشأن الصحي، بحث وزير الصحة د.خالد السعيد، في لقاء مشترك بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى رضا، مع رابطة أطباء الطب الطبيعي والتأهيل والرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم أبرز التحديات التي تواجههما في مجال تخصصهما.



وتناول لقاء الوزير مع رئيس رابطة أطباء الطب الطبيعي والتأهيل د.سالم الكندري ورئيس الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم د.فاطمة بوطيبان وبحضور استشاري الروماتيزم د.عادل العوضي واستشاري الطب الطبيعي د.عزيز الفيلي عددا من المواضيع فيما يخص النهوض بجودة الخدمة المقدمة للمراجعين الكرام، ومناقشة التحديات التي تواجه الأطباء في هذين المجالين، وسبل التغلب عليها.



وتم كذلك بحث إمكانية إدراج بعض الخدمات والإجراءات الطبية في مجال تخصصي الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم ضمن التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية»، ناقلا الوفد للوزير مطالبات أطباء التخصصين بهذا الشأن، والذي وعد بدوره بدارسة تلك المطالب، بما يصب في تكامل وتحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمشمولين في تأمين «عافية».



كما تطرق اللقاء لمناقشة بعض المشاكل والعراقيل التي تواجه التخصصين، سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، وما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للمراجعين.