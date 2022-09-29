

مفرح الشمري



حقق مسلسل «القفص» الذي تعرضه «نتفليكس» حاليا مشاهدات كثيرة لقصته الجميلة والاداء الجميل الذي يقدمه فريق عمله خالد امين وروان مهدي وحسين المهدي ولمياء طارق ومي البلوشي من خلال أحداث المسلسل الذي يقع في 8 حلقات، تصدى لكتابته كل من بدر الجزاف ومحمد الجزاف، بينما انتجه عبدالله بوشهري بالتعاون مع نتفليكس؛ ليكون هذا التعاون الاول من نوعه في الكويت.



قصة المسلسل الذي اخرجه جاسم المهنا «خفيفة ولطيفة» وتدور حول معالج ومستشار علاقات زوجية يعمل بإخلاص لإصلاح العلاقات بين الأزواج والزوجات حيث تحدث بينهم بعض المشاكل لاسيما المشاكل التي يواجهها الزوجان في بداية زواجهما، مما يجعله أنجح مستشار علاقات زوجية في الكويت، وفي المقابل نجد علاقته بزوجته من أكثر العلاقات المليئة بالمشاكل الزوجية.



المسلسل ربما قصته مكررة ونشاهدها كثيرا في عدد من الاعمال الاجنبية، لكن ان يتم تناولها بشكل محلي وبرؤية اخراجية لا تسبب الملل في نفوس المشاهدين، فهذا يحتاج إلى توجيه التحية لطاقم العمل الذي يقدم لنا وجبة كوميدية تحمل بين طياتها العديد من الرسائل الايجابية للمحافظة على علاقاتنا الزوجية من الانهيار حتى تسير الحياة بخطى ثابتة.



أبطال العمل: خالد امين وروان مهدي وحسين المهدي اكدوا لـ«الأنباء» سعادتهم للمشاركة في هذا العمل الذي يعرض على منصة عالمية كمنصة «نتفليكس» التي يشاهدها الآلاف من البشر في الوطن العربي والعالم، خصوصا ان المسلسل مترجم لعدة لغات أوروبية، وهذا الأمر يساعد الكثير على مشاهدته في كل بقاع العالم، وعلى حسب اللغة التي يرغبها، كما يساعد على انتشار الدراما الكويتية اكثر في ظل المتغيرات التي نعيشها.