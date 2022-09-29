عبدالحميد الخطيب



بعد الإعلان عن حفلها المرتقب الذي سيقام 28 أكتوبر المقبل في قاعة «أرينا» بمجمع «360» بمشاركة النجم المصري محمد حماقي، والذي نفدت تذاكره في أقل من 12 ساعة فقط، تستعد فرقة «ميامي» لإحياء حفل آخر من «العيار الثقيل» يجمعها مع «الهضبة» عمرو دياب قبل نهاية العام وتحديدا 16 ديسمبر المقبل.



سيقام الحفل في مدينة الكويت لرياضة المحركات، وهو مخصص للعائلات والبنات فقط، ولن يسمح بدخول الشباب، ومن المتوقع أن يقدم أعضاء «ميامي» خالد الرندي ومشعل ليلي وطارق محمد باقة متنوعة من الأغنيات التي ترضي جميع الأذواق.