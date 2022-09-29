مفرح الشمري



الإعلامية المتميزة منيرة عاشور بدأت مشوارها الإعلامي في عام 1996 وتعتبر من الإعلاميات اللواتي يعرفن من أين تؤكل الكتف، حيث حققت شهرة كبيرة في الإعلام محليا وخليجيا وعربيا من خلال برامجها التي قدمتها عبر شاشة تلفزيون الكويت أو من خلال أثير اذاعة الكويت، إعلامية تبحث عن أفكار جديدة لتتصدى لتقديمها، إعلامية لا تحب تكرار الافكار في التلفزيون والاذاعة.



منيرة عاشور «مع حفظ الألقاب» الكل يسأل عن عودتها للشاشة، وعودتها لأثير الاذاعة بعد ان قدمت مجموعة من البرامج الناجحة مثل «ما يطلبه المشاهدون» و«ليلة من ليالي العمر» و«ليالي الغنائية»، ولكن «طالت غيبتها» كثيرا، فمتى العودة يا منيرة.. الكل ينتظر إطلالتك بعد هذا الغياب على شاشة تلفزيون الكويت.. فهل يتحقق ذلك؟!