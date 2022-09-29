عبدالكريم العبدالله



أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري، ورئيس اللجنة المشكلة والمختصة في وزارة الصحة والمعنية بمتابعة توفير الاحتياجات الصحية والمطلوبة لانتخابات مجلس الأمة 2022، جهوزية وزارة الصحة عبر مختلف قطاعات الوزارة المعنية، لانتخابات مجلس الأمة. وأوضح د.عبدالرحمن المطيري أن الاستعدادات الصحية ليوم الاقتراع قد بدأت منذ فترة تسجيل المرشحين في الإدارة العامة للانتخابات، عبر لجنة العمل للتحضير ومتابعة توفير الاحتياجات المطلوبة لانتخابات مجلس الأمة 2022، من عيادات ميدانية، وكوادر صحية، وتجهيزات طبية، وسيارات إسعاف، بما يتفق مع خطة الطوارئ العامة في الوزارة، بالتنسيق المستمر مع اللجنة العليا للانتخابات، وكافة الجهات ذات الصلة بإجراءات الانتخابات.



وأكد د.عبدالرحمن المطيري أن الفرق الطبية - بمشيئة الله - باتت وفق أعلى درجة من الجهوزية لتقديم الخدمات الصحية في جميع المواقع ومقار الانتخابات، وفقا للخطة الموضوعة، مثمنا بهذا الشأن جهود كل الفرق الصحية التي تشارك في تقديم الخدمة المطلوبة، في جميع مواقع إجراء الانتخابات.



وحول استعدادات الوزارة الخاصة بهذا الشأن، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند أن خطة الوزارة لتقديم الرعاية الصحية الوقائية والطارئة والعلاجية المرتبطة بانتخابات مجلس الأمة في جميع المواقع، يشارك فيها القطاعات المعنية في الوزارة، ومنها القطاع الفني، والصحة العامة، وقطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، وخدمات التمريض، وإدارة الطوارئ الطبية، وقطاع الخدمات العامة، ومجلس أقسام الطوارئ والحوادث.



وأوضح أن استعدادات الوزارة لانتخابات مجلس الأمة 2022 تشمل تجهيز 123 عيادة طبية موزعة على مختلف المواقع الانتخابية، بجانب توفير نحو 1000 فني طوارئ طبية، و274 ممرضا وطبيبا، و37 سيارة إسعاف، بواقع 20 سيارة من إدارة الطوارئ الطبية للوزارة، و8 سيارات إسعاف مشاركة من شركة نفط الكويت، و9 من الحرس الوطني، موزعين حسب عدد كثافة الناخبين في الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى مشاركة 7 مراكز إسعاف رئيسية، و29 مركزا فرعيا في هذه الاستعدادات.



وفي إطار تفاصيل هذه التجهيزات، أشار د. السند إلى تجهيز 5 عيادات طبية بواقع عيادة في كل مركز من مراكز الاقتراع الرئيسية، و118 عيادة في مقار اللجان الفرعية، وجميع العيادات مجهزة بكادر طبي وتمريضي وفنيين طوارئ طبية، ليصل إجمالي العيادات إلى 123 عيادة طبية.