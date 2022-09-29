عبدالكريم العبدالله



افتتح وزير الصحة د.خالد السعيد المرحلة الثانية من توسعة مستشفى الفروانية الجديد، وتابع خطــة نقـــل المرضى الذيـــن يرقدون في المستشفى.



‏كما تم افتتاح الجناح السابع لقسم الباطنية بحضور مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي ومدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري وبحضور رئيس الهيئة الطبية د.احمد الدوسري ورئيس قسم الباطنية ورئيس قسم الجراحة وأطباء قسم الباطنية والجراحة العامة والهيئة التمريضية، كما شمل المرور التأكد من جاهزية العناية المركزة بالمستشفى الجديد استمرارا لخطة النقل.