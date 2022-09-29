مناقشة تقليل نسبة التجلطات الوريدية خلال فترة الحمل والولادة



حنان عبدالمعبود



أعلنت رئيسة قسم النساء والولادة بمستشفى العدان د.عبير الذايدي عن تنظيم النادي العلمي الثالث لأطباء النساء والولادة في الكويت، ويضم أطباء التخصص في القطاعين الحكومي والأهلي، وتحت مظلة مجلس أقسام النساء والولادة بوزارة الصحة.



وذكرت الذايدي في تصريح صحافي على هامش تدشين النادي العلمي لأطباء النساء والولادة، أن النادي يهدف الى اتباع السياسات العلاجية العالمية وتوحيدها بما يتناسب مع السياسات المحلية في القطاع الحكومي والخاص لضمان حصول المريضة على خطة علاج موحدة، حيث سيتم عمله بشكل دوري بين القطاع الحكومي والأهلي.



وأوضحت أنه تمت مناقشة كيفية تقليل نسبة التجلطات الوريدية خلال فترة الحمل والولادة، والتي تعتبر أول الأسباب المباشرة لوفاة الأم محليا وعالميا، حيث تم الاتفاق على اتباع طريقة موحدة لاكتشاف عوامل الخطورة وتوثيقها وضرورة استخدام مسيلات الدم بالجرعة الوقائية لمن يتم تصنيفهم مرضى عالي ومتوسطي الخطورة.