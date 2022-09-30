الخدمات المصرفية للشركات والأفراد تشكل 82% من إيرادات التشغيل.. بما يعادل 1.24 مليار دينار

«الوطني» يتصدر البنوك المحلية في صافي إيرادات التشغيل بالنصف الأول بنحو 480.2 مليون دينار



المحلل المالي



أظهرت البيانات المالية للبنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت أن إجمالي إيرادات التشغيل للقطاع المصرفي الكويتي بدأت بتسجيل معدلات نمو قوية خلال النصف الأول من عام 2022 لتسجل 1.51 مليار دينار، وبنسبة نمو 7.5% مقارنة بالنصف الأول 2021 وبدفع من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة 6% لتسجل 1.07 مليار دينار نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة ليسجل سعر الخصم المحدد من قبل بنك الكويت المركزي 3% وذلك مقارنة بنسبة نمو 2.5% في النصف الأول من عام 2021 حيث بدأ التأثير الإيجابي لرفع أسعار الفائدة على النتائج المالية للبنوك.



وتبين البيانات المالية انه عند تحليل صافي إيرادات التشغيل للقطاع المصرفي للنصف الأول من 2022 وتوزيعها على قطاعات الاعمال يتبين ان الخدمات المصرفية للشركات والأفراد مجتمعة قد شكلت نحو 82% من صافي إيرادات التشغيل المجمعة للبنوك الكويتية أي ما يعادل 1.24 مليار دينار، ومن هنا يتبين مدى تأثير التحرك في أسعار الفائدة على إيرادات التشغيل بينما شكلت الخدمات المصرفية الاستثمارية والخزينة والاستثمارات 18% من إيرادات التشغيل أي ما يعادل 270 مليون دينار للنصف الأول 2022.



«الوطني».. في الصدارة



وكشفت عن ان بنك الكويت الوطني يتصدر البنوك المحلية من حيث صافي إيرادات التشغيل للنصف الأول من 2022 بنحو 480.2 مليون دينار وبنسبة نمو 6% عن النصف الأول 2021 وعند تحليل مصدر الإيرادات التشغيلية للبنك حسب قطاعات الاعمال يتبين أن الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة بالافراد والمؤسسات (القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية والودائع وتحويل العملات الأجنبية والخدمات الأخرى المتعلقة بالفروع) شكلت نحو 32% من صافي إيرادات التشغيل للوطني أي ما يعادل 152.7 مليون دينار وبصافي أرباح بلغت 81.8 مليون دينار ما يعادل 33% من صافي أرباح البنك للنصف الأول من عام 2022 بينما بلغت موجودات القطاع 5.38 مليارات دينار وشكلت 15.7% من موجودات «الوطني» التي بلغت 34.28 مليار دينار، أما الخدمات المصرفية للشركات فقد ساهمت بنسبة 14% من صافي إيرادات التشغيل للبنك أي ما يساوي 68.7 مليون دينار بينما بلغت موجودات القطاع 5 مليارات دينار.



وشكلت الخدمات المصرفية الإسلامية (النتائج المالية لبنك بوبيان وهو شركة تابعة للمجموعة) نحو 22% من إيرادات التشغيل للوطني أي ما يعادل 105.62 ملايين دينار وبصافي أرباح بلغ 31 مليون دينار بينما بلغت الموجودات 7.636 مليارات دينار، كما ساهمت الخدمات المصرفية الاستثمارية والخزينة والاستثمارات بنحو 7% من أعمال البنك، وبالنسبة للقطاع الدولي الذي يضم كافة الفروع والشركات التابعة والزميلة خارج الكويت فقد ساهم بنسبة 25% من إيرادات التشغيل أي ما يعادل 117.75 مليون دينار وبإجمالي موجودات بلغ 13.43 مليار دينار أي ما يعادل 39% من موجودات البنك.



«بيتك».. نمو متواصل



وبالنسبة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) فقد شكلت الأعمال المصرفية للافراد والخدمات المصرفية الخاصة نحو 34% من صافي إيرادات التشغيل لـ «بيتك» للنصف الأول من 2022 أي ما يعادل 154.3 مليون دينار من إجمالي صافي إيرادات التشغيل التي بلغت 457.73 مليون دينار وبموجودات بلغت 7.31 مليارات دينار (32% من إجمالي موجودات البنك) بينما الخدمات المصرفية للشركات فقد شكلت 32% من الإيرادات أي ما قيمته 147.54 مليون دينار وبإجمالي موجودات بلغت 6.15 مليارات دينار، أما أعمال الخزينة والاستثمار فمساهمتها كانت 34% من إيرادات التشغيل أي ما يعادل 155.9 مليون دينار والموجودات المتعلقة بها بلغت 9.32 مليارات دينار.



أما بالنسبة لبنك بوبيان فقد شكلت الاعمال المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة نحو 55% من صافي إيرادات التشغيل للبنك للنصف الأول من عام 2022 أي ما يعادل 56 مليون دينار من إجمالي صافي إيرادات تشغيلية بلغت 102.3 مليون دينار وبموجودات بلغت 2.51 مليار دينار (33% من إجمالي موجودات البنك) بينما الخدمات المصرفية للشركات فقد شكلت 30% من الإيرادات أي ما قيمته 30.7 مليون دينار وبإجمالي موجودات بلغ 3.41 مليارات دينار، أما أعمال الخزانة والاستثمار والخدمات المصرفية الاستثمارية فمساهمتها كانت 15% من إيرادات التشغيل أي ما يعادل 15.5 مليون دينار والموجودات المتعلقة بها بلغت 1.71 مليار دينار.