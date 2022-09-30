مرزوق الغانم: أخدم وطني من كل موقع.. ونأمل أن يأتي مجلس وحكومة يتلافيان الأخطاء السابقة

لو تحقق التعاون بين السلطتين فسينعكس إيجابياً علينا وإذا لم يحدث ذلك فالضرر سيصيب الجميع

الانتخابات شهدت مشاركة كثيفة وسط تنظيم وتعاون تام من جميع الجهات المعنية

عالية الخالد وجه نسائي جديد.. و 60% نسبة التغيير





أسفرت النتائج النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثانية عن فوز بدر الملا بالمركز الأول بـ 7285 صوتا، ومحمد المطير ثانيا بـ 4364 صوتا، فيما حل شعيب شعبان في المركز الثالث حاصدا ٣٣٩٤ صوتا، وجــاء حامـــد البذالي رابعــا بـ ٣٣٧٤ صوتا، وخليل الصالح في الترتيب الخامس بـ ٢٩٤٩ صوتا، وفلاح الهاجري سادسا بـ ٢٩٢١ صوتا.

أما في الترتيب السابع فجاءت عالية الخالد بـ ٢٤٧٢ صوتا، وحمـــد المطــر ثامنا بـ ٢٤٦٠ صوتا، وعبد الوهاب العيسى في المركــز التاســع بـ ٢٠٥٦ صوتـا، فيما حــل عبد الله الانبعي في المركز العاشر محققا ١٩٢٢ صوتا. وجاءت نسبة التغيير في الدائرة 60%.

وكانت اللجان الانتخابية في الدائرة الثانية قد فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة من صباح أمس لاستقبال الناخبين لاختيار ممثليهم لمجلس الأمة 2022 في «عرس ديموقراطي» وطني، حيث بلغ عدد الناخبين في الدائرة 90478 منهم 44343 ذكورا و46135 إناثا.

وسارت العملية الانتخابية في الدائرة الثانية، التي تضم مناطق: المرقاب وضاحية عبدالله السالم والقبلة والشويخ والشامية والقادسية والمنصورية والفيحاء والنزهة والصليبخات والدوحة وغرناطة والقيروان والشويخ الصناعية والنهضة وشمال غرب الصليبخات وجابر الأحمد والتي تنافس فيها 48 مرشحا، بسهولة ويسر دون أي مشكلات في ظل تسخير جميع الخدمات والإمكانيات للتيسير على الناخبين.



مسؤولية تاريخية



وخلال تواجده للإدلاء بصوته في إحدى لجان الدائرة الثانية، قال رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم: إننا نعيش عرسا ديموقراطيا يختار فيه الشعب ممثليه بمجلس الأمة ويحملهم مسؤولية تاريخية كبيرة تتجسد في طموحاته وتمنياته، سائلا الله ان يوفق من يختارهم الشعب وينالوا ثقته في تأدية المهمة المنوطة بهم، مضيفا: علينا كمواطنين ان نخدم وطننا من كل موقع.



وأضاف الغانم: بالنسبة لي لا أستطيع ان آتي لمقر الانتخاب إلا وان أشكر بعد الله سبحانه وتعالى هذا الشعب العظيم الذي أوصلني منذ عام 2006 إلى الانتخابات الماضية وصلنا إلى قبة عبدالله السالم بالمركز الأول، ويجب ان نتفاءل بأن يكون المستقبل افضل ويأتي مجلس وحكومة يتلافيان الأخطاء السابقة، لأنه إذا تحقق الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطتين فسينعكس إيجابيا علينا، وإذا لم يتحقق ذلك فالضرر سيصيب الجميع.



وردا على سؤال أحد الصحافيين، قال: أخدم وطني من كل موقع، فليس بالضرورة ان أكون رئيسا أو نائبا حتى استطيع ان أخدم الكويت، لكن استطيع أيضا كمواطن من خارج البرلمان ان أساند كل من يعمل لخير البلاد والعباد، مؤكدا ان الرؤية لا يمكن ان تتبلور إلا بعد ظهور تشكيلة المجلس ومن ثم نشاهد أداء أعضائه، ونستطيع ان نحكم سواء على المجلس أو الحكومة، ولابد من منح الفرصة الكافية للسلطتين، وليس كما حدث في السابق، متابعا «لابد ان نطبق ما جاء في الدستور والمذكرات التفسيرية وبعد ذلك يمكن الحكم والمحاسبة، أما ان يحدث نفس ما حدث في السابق من البدء بالاستجوابات قبل القسم فهذا أمر اضر بالبلاد وأساء للديموقراطية الكويتية».



وفي ثانوية يوسف بن عيسى ومركز معن بن زائدة بضاحية عبدالله السالم، بدا إقبال الناخبين على المشاركة متوسطا خلال ساعات الصباح الأولى وازداد بعد الظهيرة، كما أبدى رجال القضاء تعاونا كبيرا مع الناخبين والإعلاميين.



في هذا السياق، قال رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة معن بن زائدة المستشار عويد ساري ان العملية الانتخابية تمت بسلاسة وسط التعاون التام من جميع الجهات المعنية.



من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأصلية لمركز ثانوية يوسف بن عيسى بضاحية عبدالله السالم، المستشار خالد العثمان، في تصريح لـ «الأنباء»، ان الهدوء كان سيد الموقف وتم فتح باب الاقتراع في الثامنة صباحا، لافتا إلى التنسيق التام مع مختلف المشاركين في العملية الانتخابية.



لجان الشامية



أما في منطقة الشامية، فقد توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع بكثافة يحدوهم الأمل والتفاؤل بالتغيير إلى الأفضل، وان يحقق الفائزون ما يطمح إليه المواطن من تطور وتنمية ونهضة.



وذكر رئيس اللجنة الأصلية المستشار عادل الجويعد انه تم فتح صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا، مشيرا إلى ان الانسيابية الكبيرة في الدخول والخروج لقاعات الاقتراع ولم يكن هناك أي ازدحام يذكر، وتمكن الناخبون من معرفة رقم قيدهم الانتخابي بسهولة.



من ناحيته، بين رئيس اللجنة الفرعية 15 إناث في ثانوية الجزائر بنات المستشار عبدالله العتال ان الأمور سارت وفق المتوقع وان الإقبال من الناخبات كان جيدا.



كما تفقد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي لجنة مدرسة معن بن زائدة في ضاحية عبدالله السالم، لافتا إلى تسخير كل الإمكانات لإظهار العرس الديموقراطي بما يليق بسمعة الكويت، مشيرا إلى ان الجهات الحكومية قامت بإزالة جميع العوائق أمام وصول المقترعين لمراكز الاقتراع.



حضور لافت



وفي منطقتي الفيحاء والنزهة كان هناك حضور لافت من مختلف الفئات العمرية للإدلاء بأصواتهم، حيث تعد نسب المشاركة في التصويت ممتازة مقارنة بالسنوات الماضية، وقد حرص الناخبون على المشاركة في اختيار الأفضل لمستقبل البلاد والمواطنين.



وأشاد الكثيرون بسهولة الدخول والخروج والإدلاء بأصواتهم في زمن قياسي لا يتجاوز الخمس دقائق، مما جعل الجميع راضيا عن التنظيم بعد الجهود الكبيرة التي بذلها رجال وزارة الداخلية والمتطوعين.



في السياق ذاته، أشار رئيس اللجنة الأصلية في مدرسة العصماء بنت الحارث بمنطقة النزهة المستشار ناصر الجاسم إلى ان الحضور كان مميزا وتجاوز نسب المشاركة في السنوات الماضية، مضيفا ان إجمالي من يحق له التصويت باللجنة يصل إلى 931 ناخبا، ومن أدلى بصوته حتى ساعات الظهيرة تجاوز 250 ناخبا، مشيرا إلى أن عملية التصويت لم تتوقف منذ بداية «العرس الانتخابي» وحتى إغلاق أبواب اللجان.



ازدحام بالقادسية



كانت القادسية من المناطق التي شهدت ازدحاما شديدا نظرا للإقبال الكثيف على المشاركة وذلك في مدرسة عيسى الحمد للبنين بالتحديد خلال الدقائق الأولى من فتح باب التصويت، حيث ضمت المدرسة 4 لجان وهي: لجنة 17 أصلية وتضم إجمالي 998 ناخبا، ولجنة 18 فرعية وإجمالي الناخبين بها 125 ناخبا، ولجنة 19 وتضم 1148 ناخبا، واللجنة 20 وبها 644 ناخبا.



أما في لجان النساء بالدائرة الثانية فقد اختلف الأمر بعض الشيء، حيث جاء الإقبال على التصويت خلال الساعة الأولى من صباح أمس متواضعا وخاصة بمدرسة القادسية المتوسطة للبنات والتي ضمت 5 لجان انتخابية وهي: لجنة 21 أصلية واللجنة الفرعية 22 والفرعية 23 والفرعية 24 والفرعية 25.







وزير الإعلام: نقل العرس الديموقراطي إلى العالم

عبدالرحمن المطيري خلال جولته في قطاع التحرير بـكونا

أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أمس أهمية إبراز العرس الديموقراطي الذي تشهده البلاد ونقله للعالم أجمع في أبهى صورة.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير المطيري في وكالة الأنباء «كونا» حيث اطلع على عمل فريق قطاع التحرير والوقوف على الجهود المبذولة في تغطية فعاليات الانتخابات.



وحث على تطوير آلية العمل في «كونا» على جميع الأصعدة وإعادة تعريف الوكالة بنفسها ورسالتها الإعلامية التي تحملها لجعلها أكثر فاعلية بعملها سواء داخل الكويت أو خارجها. واطلع خلال الجولة على خطة العمل لمركز العمليات في الوكالة والفرق الميدانية التي تغطي جميع الدوائر الانتخابية في البلاد.



وكان في استقبال الوزير المدير العام لـ «كونا» بالتكليف محمد المناعي، ونائب المدير العام لقطاع التحرير بالتكليف عصام الغانم ورئيس التحرير بالتكليف بدر الشرهان.



الفارس : المشاركة في الانتخابات تعكس وعي الشعب

د. محمد الفارس

رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة د. محمد الفارس أطيب التهاني إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم في البلاد ، داعيا الله أن يسبغ على سموه موفور العافية ويحفظه رمزاً وقائداً بسياسته الحكيمة ورؤيته الصائبة لرفعة الوطن.



وقال د.الفارس في تغريدة على حسابه على تويتر، ان الذكرى الثانية تأتي تزامنا مع انتخابات مجلس الأمة والمشاركة في العرس الديمقراطي بمشهد وطني يعكس وعي الشعب في المحافظة على الديمقراطية وحرية الرأي ، مؤكدين أن قوة الوطن في تماسكه ووحدته، ليشكل الأساس الثابت في إرساء قواعد الديمقراطية للانطلاق نحو مستقبل آمن ومستقر للكويت وشعبها.



محافظ حولي يشيد بجهود إنجاح الانتخابات

علي الأصفر خلال مروره على إحدى اللجان

أعرب محافظ حولي و(العاصمة بالوكالة) علي الأصفر عن تقديره الكبير لجهود العاملين المبذولة لإنجاح الحدث الديموقراطي في انتخابات (مجلس الأمة 2022)، لافتا إلى جاهزية الجهات المشاركة من وزارات ومتطوعين تلبية لاحتياجات الناخبين خلال عملية الاقتراع. وتوجه الأصفر في بيان صحافي عقب جولته التفقدية لعدد من مراكز الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظتي حولي والعاصمة بالشكر لكل العاملين على إنجاح هذا العرس الديموقراطي من وزارات الداخلية والعدل والصحة والإعلام، وكذلك الدفاع المدني والمتطوعين الشباب لضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر وسلاسة. وتمنى التوفيق والنجاح للجميع لخدمة الوطن تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.







من أجواء الانتخابات



٭ بذلت وزارة الداخلية جهودا كبيرة في تسهيل دخول الناخبين لمراكز الاقتراع وانسيابية الحركة المرورية خارج المدارس.



٭ وفرت إدارة الطوارئ الطبية عيادات خاصة ضمت ممرضين وأدوية وسيارات إسعاف بمقار الاقتراع.



٭ حرص كبير من جميع الفئات العمرية على المشاركة في العرس الديموقراطي واختيار من يمثلهم.



٭ أشاد الكثير من الناخبين بسهولة الدخول والاقتراع والخروج في زمن لا يتجاوز الخمس دقائق.



٭ تواجد عدد من المرشحين منذ ساعات الصباح الأولى في اللجان حيث شاركوا في استقبال الناخبين.



٭ وفرت اللجان الخاصة ببعض المرشحين المياه والمرطبات والكراسي المتحركة لكبار السن.



٭ شهدت الفترة الصباحية حضورا كبيرا من الناخبين في منطقتي الصليبخات والدوحة، وكان الإقبال الشبابي لافتا.



٭ انتشار واسع لرجال البلدية وعمال النظافة ساهم في الحفاظ على استدامة النظافة في الداخل والخارج.



٭ تم اجراء الإسعافات الأولية لاحد الناخبين في مدرسة عبدالعزيز العتيقي والإبقاء عليه داخل العيادة حتى استقرار حالته الصحية.



٭ شهدت بعض اللجان حضور الأطفال الصغار مع ذويهم مرتدين ملابس تحمل علم الكويت في مشاهد عفوية جميلة.

فريق عمل الدائرة الثانية



التحرير:

أحمد صابر

حنان عبدالمعبود

ثامر السليم

مبارك الخالدي

يحيى حميدان

التصوير:

هاني الشمري

فريال حماد

قاسم باشا