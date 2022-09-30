47 مرشحاً تنافسوا على أصوات 138364 ناخباً وناخبة



نسبة التغيير50% مع إقبال متوسط من الناخبين والناخبات

فريق عمل الثالثة

التحرير: يوسف غانم - ناصر العنزي - مبارك التنيب - ندى أبونصر - طارق عرابي - طلال بارا.

التصوير: محمد هاشم - قاسم باشا- زين علام



شهدت الدائرة الثالثة منافسة كبيرة بين مرشحيها، ووفقا للنتائج النهائية الرسمية التي اعلنها رئيس اللجنة الرئيسية في الدائرة وكيل محكمة الاستئناف المستشار عبدالسلام البعيجان فقد تألق أحمد السعدون بفوزه بالمركز الأول في انتخابات مجلس الأمة 2022 حاصداً ١٢2٣٩ صوتاً، وجاء مهلهل المضف ثانياً بـ ٧٠٠٥ صوتاً، وثالثاً د.عبدالكريم الكندري بـ ٦٩١٥ صوتاً، ومهند الساير رابعـاً بـ ٥٩٩8 صوتاً،

ود.عبدالعزيز الصقعبي خامساً بـ ٥٣٢٩، ود.جنان بوشهري السادسة بـ ٤٣٠١ صوتاً، وعمار العجمي سابعاً بـ ٣٧٨٤ صوتاً، وجاء حمد العبيد ثامناً

بـ ٣٣٧٦ صوتاً، وفارس العتيبي تاسعاً بـ ٣١٨٩ أصوات، ود.خليل أبل عاشراً بـ ٢٩٦٣ صوتاً.

وكانت نسبة التغيير في الدائرة 50%.

سير الانتخابات

وبعد يوم انتخابي طويل، أغلقت مراكز اقتراع الدائرة الثالثة أبوابها عند الساعة الثامنة مساء لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات للتعرف على النتيجة النهائية للفائزين بمقاعد مجلس الأمة 2022، حيث شهدت الدائرة الثالثة، التي تضم مناطق كيفان والروضة والعديلية والجابرية والسرة والخالدية وقرطبة واليرموك وأبرق خيطان وخيطان الجديدة والسلام والصديق وحطين والشهداء والزهراء، تنافسا كبيرا بين المرشحين الـ 47 الذين تنافسوا على حصد أصوات 138364 ناخبا منهم 66482 ذكورا، و71882 إناثا، وبلغت نسبة التغيير 50%.

وكانت العملية الانتخابية قد بدأت بإقبال من الناخبين والناخبات ومن جميع الأعمار لاختيار 10 نواب يمثلونهم في مجلس الأمة 2022، والتي بدت كعرس ديموقراطي عنوانه «تصحيح المسار»، حيث أكد عدد من الناخبين أن مشاركتهم تأتي تحقيقا لآمال وطموح المواطنين والمواطنات في جميع المجالات مع التفاؤل بمزيد من الخطوات الإصلاحية والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأن يسهم البرلمان في تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم بحل الأزمات المطروحة داخليا.

وقبل ساعات قليلة من الإغلاق، شهدت اللجان النسائية إقبالا لافتا، على عكس لجان الرجال التي هدأت حركتها بعد صلاة المغرب مباشرة، حتى إن رجال الأمن قاموا في بعض المراكز الرجالية بإزالة الحواجز التي تم نصبها منذ الصباح الباكر لتنظيم حركة السير داخل اللجان، وذلك بعد أن انتفت الحاجة إليها وسط تراجع الإقبال.

وفي تصريح خاص لـ«الأنباء» قبل دقائق معدودة من إقفال باب الاقتراع في اللجنة الأصلية الواقعة في مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة ـ بنين في السرة، أكد المستشار أيمن التمار أن العملية الانتخابية مضت بشكل سلس ومنظم وسط جهود كبيرة من قبل الجهات الأمنية التي تميزت بكفاءتها في إدارة العملية منذ بدايتها وحتى النهاية.

وأضاف أن الإقبال على التصويت كان مميزا في الساعات الأولى من الصباح قبل أن يتراجع في فترة الظهر، ثم عاد مرة أخرى إلى الحركة من جديد حتى فترة ما بعد المغرب، مشيرا إلى أن نسبة التصويت في اللجنة الأصلية تجاوزت الـ50% بقليل، حيث شهدت تصويت 550 شخصا من أصل 1041 ناخبا.

ولفت المستشار التمار إلى أن الأجواء الانتخابية لهذا العام لم تختلف عن سابقاتها، بمعنى أن الإقبال مشابه لما اعتدنا عليه في السنوات الماضية، كما أن التنظيم أصبح أكثر سلاسة وترتيبا، لا سيما في ظل توزيع الكشوف الانتخابية وتعليقها على المداخل لإتاحة الفرصة للناخبين بالتعرف على لجانهم بكل يسر وسهولة.

أما رئيس اللجنة الأصلية بمدرسة لولوة ملا صالح الربيعة الابتدائية للبنات ـ إناث المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج، فقد أكد على أن اللجنة شهدت إقبالا كبيرا في الفترة المسائية، ليبلغ إجمالي عدد الناخبين نحو 616 من إجمالي 1092 ناخبة، أي أن نسبة التصويت زادت عن الـ 50% بقليل أيضا.

حضور كثيف

وكان الحضور في مركز مدرسة خباب بن الأرت الابتدائية بنين بالجابرية بارزا وكثيفا في الساعات الأولى من الانتخاب، واتسم بالانسيابية وسهولة عملية الاقتراع بفضل الجهود المبذولة والتنظيم المميز من رجال الداخلية وتعاون جميع رؤساء وأعضاء اللجان.

وقال رئيس اللجنة الرئيسية في مدرسة خباب ابن الأرت المستشار فيصل الحريتي إن نسبة التصويت بلغت حتى الساعة السادسة تقريبا 50% باللجنة، وتوقع أن ترتفع النسبة في الساعات القادمة، مشيرا الى أن عدد المصوتين باللجنة بلغ ما يقارب 450 من أصل 960 صوتا، وكان لافتا توافد أعداد من كبار السن كعادتهم منذ الصباح الباكر، فيما وفر الدفاع المدني الخدمات المساندة المطلوبة.

ارتفاع النسب وفي مدرسة محمد عبدالله الوهيب، أكد رئيس اللجنة الأصلية هيثم العتيقي ان الحضور النسائي كان هادئا وخجولا بعض الشيء، مع توقع زيادة الأعداد خلال الساعات القادمة، داعيا الجميع للمشاركة في الانتخابات وهذا العرس الديموقراطي.

وفي الفترة المسائية، قال المستشار العتيقي إن عدد من صوت باللجنة بلغ 488 مقترعا من إجمالي 988 صوتا بما يزيد عن 49%.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأصلية المستشار فيصل الحريتي ان سير العملية الانتخابية يسير بشكل هادئ ومنظم ونسبة الأصوات حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وصلت إلى حوالي 20% ما يقارب 200 صوت من أصل 966 صوتا والإقبال جيد، متوقعا ارتفاع نسبة المشاركة مساء، قائلا «نفرح في مثل هذا اليوم لممارسة المواطن حقه في اختياره ونحن متفائلون بكل ما يخدم الوطن والمواطن».

استمرار التوافد

وفي منطقة قرطبة، شهد المركز الانتخابي المقام في مدرسة عبدالعزيز ياسين الغربللي الابتدائية للبنين إقبالا كثيفا للناخبين منذ الساعات الأولى لفتح أبواب المركز، حيث تمثل الحضور بداية بشريحة كبار السن في فترتي الصباح والظهيرة، ليشهد فيما بعد إقبالا متزايدا من شريحة الشباب، ليصل عدد الناخبين في المركز حتى الساعة السابعة مساء إلى 3630 مقترعا من أصل 6044 ناخبا، مع استمرار التوافد إلى المركز حتى إغلاقه الساعة 8 ليلا.



تزايد الإقبال



وبالانتقال إلى منطقة اليرموك، فقد شهد المركز الانتخابي في مدرسة بحرة الابتدائية للبنات حركة انسيابية لتدفق الناخبين وذلك بفضل تعاون المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية رجال الداخلية والدفاع والصحة، حيث تجاوزت نسبة الإقبال الـ 60% بحضور 2500 ناخب من اصل 4150 ناخبا حتى الساعة السابعة مساء، وتوقع القائمون على المركز ان تشهد الساعة الأخيرة إقبال المزيد من المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع.

كما شهد المركز الانتخابي في مدرسة بدر السيد رجب الرفاعي للبنين إقبالا متواضعا للناخبين في الفترة الصباحية، لكنه بدأ بالارتفاع بشكل ملحوظ خلال ساعات الظهيرة وبعد العصر، ليصل عدد الناخبين إلى 2700 من أصل 4500 ناخب حتى الساعة السادسة، مع توقعات وصول العدد إلى ما يزيد عن 3000 ناخب حتى الساعة الثامنة وذلك لاستمرار حضور الناخبين حتى اللحظات الأخيرة قبيل إغلاق الصناديق.



كما شهدت منطقة كيفان إقبالا ضعيفا إلى متوسط استمر حتى الساعة الرابعة عصرا، حيث بلغت نسبة الحضور 15% من عدد ناخبي منطقة كيفان خلال هذه الفترة، لترتفع في ساعات المساء مع ازدياد الإقبال، علما أن عدد ناخبي منطقة كيفان من الرجال يبلغ 8860 وعدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم من الساعة 8 صباحا حتى السادسة مساء 3698 ناخبا.



روح رياضية



وكان اللافت في هذه الانتخابات بروز الروح الرياضية بين المتنافسين ومناديبهم الذين تباروا في خدمة الناخبين بمختلف توجهاتهم وعدم حدوث ما يعكر صفو سيرها، كما بذل رجال الأمن والمتطوعون جهودا كبيرا منذ ساعات الصباح الأولى وحتى إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة ليلا، في سبيل تيسير حركة المرور في الشوارع المحيطة بالمقار الانتخابية.

وأشاد الناخبون بالتعامل الراقي معهم من قبل رجال الأمن والقائمين على العملية الانتخابية، ما ترك أثرا إيجابيا في نفوس الجميع، إضافة إلى أن العديد من الجهات المسؤولة قامت بتوفير خدمات نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الناخبين من خارج اللجان الانتخابية إلى الداخل وبالعكس، كذلك لم تخل اللجان الانتخابية كافة من المرطبات والماء والعصائر التي تم توفيرها مجانا لجميع الحضور دون استثناء.



محافظ الفروانية: الديموقراطية الكويتية نموذج يحتذى



قام محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من اللجان الانتخابية التابعة للمحافظة، للاطلاع على سير العملية الانتخابية لمجلس الأمة 2022.



وتقدم المحافظ في تصريح صحافي بتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بالعرس الديموقراطي، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية والتصويت واجب وطني يأتي استكمالا لمسيرة الديموقراطية الكويتية التي تعد نموذجا يحتذى به.



وطالب كل الناخبين بضرورة التعاون مع القائمين على العملية الانتخابية، لتسهيل آلية الانتخاب وإبراز الجانب الديموقراطي لدى الكويت.



وأثنى المحافظ على الجهود الوطنية المبذولة من كل الوزارات والجهات الحكومية والخاصة المعنية في الدولة لنجاح سير العملية الانتخابية وتهيئة الأجواء المناسبة لتمكين الناخبين من أداء واجبهم الوطني، ذلك الأمر الذي يعكس الوجه الحضاري لكويتنا الحبيبة.



وأعرب في نهاية جولته عن تمنياته التوفيق والنجاح في هذا العرس الديموقراطي لما فيه الخير والصلاح لخدمة الكويت وأهلها الأوفياء.





لقطات من الانتخابات



٭ المقار الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحا، وكان رؤساء اللجان وأعضاؤها متواجدين في مراكز الاقتراع لمتابعة سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين.



٭ جهود رجال «الداخلية» بجميع تخصصاتهم أسهمت بضمان انسيابية العملية الانتخابية من حيث تنظيم حركة المرور، وتنظيم دخول وخروج المقترعين ومساعدتهم في توضيح الأسماء ضمن الكشوف الانتخابية.



٭ حضور لافت لـ «قوة الإطفاء العام» استعدادا لأي طارئ.



٭ حرص عدد من المواطنات على الحضور والمشاركة بهذا العرس الديموقراطي أداء للواجب الوطني وتعبيرا عن الأمل بمستقبل أكثر إشراقا.



٭ متطوعو «الهلال الأحمر» بذلوا جهودا كبيرة في مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى اللجان وصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم لمجلس الأمة 2022.



٭ تواجد الفرق الطبية وسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة أضفى مزيدا من الطمأنينة على الناخبين والحضور.



٭ سباق وتنافس إيجابي بين وسائل الإعلام والزملاء الإعلاميين للتغطية والتواجد في مراكز الاقتراع والحصول على المعلومات والتقاط الصور.





استعدادات الوزارة «ممتازة» لمواكبة الانتخابات



وزير الصحة تفقّد مراكز الاقتراع



عبدالكريم العبدالله



أكد وزير الصحة د.خالد السعيد، أن استعدادات الوزارة «ممتازة» لمواكبة العرس الديموقراطي لانتخابات (أمة 2022) وضمان سير العملية الانتخابية بكل يسر.

وقال السعيد في تصريح لـ (كونا) عقب اجتماع موسع في الغرفة المركزية لإدارة الأزمات في مركز خدمات الاسعاف الجوي بمنطقة الصباح الصحية ، إن الوزارة جهزت 123 عيادة بالمعدات والأطقم الطبية إضافة إلى تواجد سيارات الاسعاف في جميع الدوائر الانتخابية.

وأضاف أنه اطلع على كل ما يحدث في جميع مستشفيات الكويت وجاهزيتها لأي عارض، لافتا إلى أن الاجتماع شهد سياسة تشغيل غرفة العمليات بالوزارة واستعراض بنود الخطة التشغيلية.



وتفقّد وزير الصحة د.خالد السعيد عددا من مراكز الاقتراع للوقوف على جاهزية الطواقم الطبية والعيادات لضمان تقديم أفضل خدمة للناخبين والناخبات.



«الصحة»: تزويد اللجان بـ 123 عيادة طبية بالكوادر والمستلزمات والأجهزة اللازمة



أعدت وزارة الصحة خطة متكاملة من التجهيزات الطبية لضمان سلامة الناخبين من خلال تزويد اللجان الانتخابية بـ 123 عيادة طبية بالكوادر والمستلزمات والأجهزة اللازمة، إضافة إلى توفير خدماتها لكبار السن لمساعدتهم في عملية الاقتراع.

وحرصت الوزارة على توفير سيارات الإسعاف بالتعاون مع شركة نفط الكويت والحرس الوطني، بالإضافة إلى استعدادات الإسعاف الجوي للتعامل مع أي طارئ عبر تفعيل خطة تشغيل غرفة عمليات إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة.





