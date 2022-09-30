فريق عمل «الخامسة»

التحرير: سامح عبد الحفيظ - ماضي الهاجري- عبدالحميد الخطيب- علي إبراهيم - محمد الدشيش- عبدالله قنيص - عبد الهادي العجمي

التصوير: أحمد علي



أسفرت نتائج عملية الاقتراع «النهائية غير الرسمية» في انتخابات أمة ٢٠٢٢ عن تصدر النائب حمدان العازمي للدائرة الخامسة بعدد 11394 صوتا وجاء في المركز الثاني سعود العصفور بـ 10373 صوتا، فيما جاء في المركز الثالث خالد العتيبي بـ 10114 صوتا، وحل رابعا الصيفي الصيفي بـ 7341 صوتا، وخامسا د.محمد الحويلة بـ 6928 صوتا، وحل سادسا هاني شمس بـ 6787 صوتا.



أما ماجد المطيري حصل على 5925 صوتا ليحل في المركز السابع، وحصل محمد المهان على 5485 صوتا حاصلا على المركز الثامن، وحل تاسعا مرزوق الحبيني بـ 4799 صوتا، وجاء في المركز العاشر والأخير فيصل الكندري بعدد أصوات بلغ 4621.



وفي قراءة لنتائج الدائرة فقد احتفظ ٤ نواب من المجلس السابق ٢٠٢٠ بمقاعدهم، فيما عاد ٤ نواب من مجالس سابقة «قدامى»، وفيما دخل وجهان جديدان إلى الدائرة لتكون نسبة التغيير في الدائرة الخامسة ٦٠% عن المجلس الماضي.



ومنذ بداية عملية الاقتراع في الثامنة صباحا بمدرستي الإناث الكائنتين بمنطقة صباح السالم، ومكان تصويت الناخبين من مناطق صباح السالم والمسيلة والفنيطيس، شهدت اللجنتان حضورا كبيرا من الناخبين.



والتقت «الأنباء» برئيس اللجنة الأصلية بمدرسة نفيسة بنت الحسن المستشار فوزان العنجري الذي قال إن صاحب السمو الأمير دعا إلى ان يختار الشعب الأصلح من المرشحين لما فيه خير الوطن، مستدركا بقوله: ونحن نراهن على وعي الناخبين، فهذا الاستحقاق أمانة، ولا بد ان يتم على أكمل وجه.



وتابع المستشار العنجري: منذ بداية اللجنة وعملية التصويت تسير بشكل متميز والإقبال جيد والجميع ملتزم بالإجراءات لضمان نجاح هذا اليوم، والأمور طيبة ولله الحمد.



وشهدت لجان الانتخابات في مناطق جابر العلي والمنقف والفحيحيل إقبالا معتدلا منذ ساعات الصباح الأولى وسط تناغم في الأداء بين كل الجهات الحكومية المشاركة في التنظيم لتتم عمليات التصويت بسلاسة ويسر.



وشهدت لجنتا ثانوية عبدالله الأحمد الصباح للبنين، ومدرسة سعاد الصايغ المتوسطة للبنات في منطقة جابر العلي تباينا ملحوظا في أعداد الناخبين أمام كل لجنة فرعية، حيث شهدت بعض اللجان في كلتا المدرستين إقبالا كبيرا وصفوف انتظار طويلة، فيما كان الإقبال معتدلا بصفوف انتظار قصيرة في لجان مجاورة، وذلك بسبب دمج بعض الأحرف في لجنة واحدة إذ ضمت إحدى اللجان 9 أحرف، وهو ما سبب الإقبال الكبير على تلك اللجان.



أما منطقة المنقف فشهدت وحتى الساعة الثانية ظهرا تسجيل معدلات مرتفعة نسبيا لعدد المقترعين، حيث سجلت لجنة مدرسة سيد ياسين الطبطبائي تصويت نحو 40% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين باللجنة بواقع 460 مقترعا من أصل 1142، أما في اللجنة النسائية بذات المنطقة ومقرها مدرسة المنقف الابتدائية بنات، فقد سجلت تصويت نحو 330 مقترعا من إجمالي أعداد الناخبين باللجنة الأصلية حتى الساعة الثالثة عصرا وسط هدوء وانسيابية في عملية الاقتراع.



وفي منطقة الفحيحيل، فقد سجلت لجنة الرجال بمدرسة المعري المتوسطة للبنين الأصلية 500 من أصل 116 مواطنا مسجلا باللجنة، فيما سجلت اللجنة النسائية الأصلية بذات المنطقة تصويت نحو 400 مواطنة.



واستمرت عملية التصويت في الدائرة الخامسة في لجنتي مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس الابتدائية بنين (ذكور) ومدرسة نفيسة بنت الحسن الابتدائية بنات (إناث) والتدفق في تزايد من الناخبين حتى خلال فترة الظهيرة والتي في الغالب يكون الحضور أثنائها ضعيفا.



واللافت كان الإصرار لدى الناخبين على تصحيح المسار السياسي، وسعادتهم بهذا العرس الديموقراطي والذي يعكس بحسب تصريحات كثيرين منهم لـ «الأنباء» رغبة أبناء الكويت في الإصلاح والرقي بالوطن.



ومن مناطق الظهر والقرين والعدان بالدائرة الخامسة وأولى المدارس في منطقة القرين كانت مدرسة حسين العسعوسي المخصصة للنساء والتي تضم 9 لجان، واحدة أصلية وثماني لجان فرعية، والتقينا المستشار عبدالله الصيرفي رئيس اللجنة الأصلية الذي قال: تم بدء عملية الاقتراع وفتح الباب في الساعة الثامنة صباحا وكان التعاون مثمرا من جميع العاملين من وزارات الدولة المختلفة لإنجاح هذا العرس الديموقراطي، وكانت عدد الذين صوتوا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا باللجنة الأصلية 166 من أصل 1002 ووصلت نسبة التصويت في باقي اللجان الأخرى في المدرسة من 20 إلى 25%.



ومن مدرسة حصة الحنيف في منطقة القرين المخصصة للرجال والتي تضم 6 لجان واحدة أصلية وخمس لجان فرعية، التقينا المستشار محسن محمد رئيس اللجنة الأصلية، وقال إن عدد الذي صوتوا حتى الساعة 12.30 بلغ 273 من أصل 1100.

وذكر ان العملة منذ بدايتها في الصباح الباكر وهي تسير بكل أريحية والجميع متعاون والجميع يعرف قيده الانتخابي ولا توجد أي معوقات ومن نفس المدرسة من لجنة رقم 5 والتي يرأسها وكيل المحكمة يعقوب الطاهر، وقال: أشكر جميع القائمين على إنجاز هذا الحدث الانتخابي الذي بدأ منذ الساعة الثامنة صباحا وحسب الوقت المعمول به في جميع الدوائر وعن نسبة الحضور قال إن النسبة في تزايد وحتى الساعة 12.45 من أصل 1192 وصل عدد من أدلى بصوته إلى 319 ناخبا.



وفي منطقة العدان ومن مدرسة زهير الأندلسي والمخصصة للرجال والتي تضم 9 لجان لجنة رئيسية و8 لجان فرعية وبرئاسة القاضي ضاري العبور الذي قال إن اللجنة وحتى الساعة الواحدة ظهرا تقدم لها 235 ناخبا للإدلاء بأصواتهم من أصل 956 وكانت النسبة تصل إلى أكثر من 25%.



وفي منطقة الظهر وبالتحديد من مدرسة هارون الرشيد والمخصصة للرجال والتي تضم 6 لجان لجنة أصلية وخمس لجان فرعية، كانت مدرسة هارون الرشيد من أكثر المدارس إقبالا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث كان الطابور يصل إلى خارج المدرسة.



وتوجهنا الى مدرسة معاذة الغفارية المخصصة لاقتراع النساء وكانت تضم هذه المدرسة 6 لجان لجنة أصلية و5 لجان فرعية وقد حصلنا على عدد الناخبات في اللجنة الأصلية وهو 1207 وقد أدلت 179 ناخبة بأصواتهن.



محافظ الأحمدي تفقّد سير الانتخابات ببعض اللجان: نعيش مرحلة تصحيح المسار



قام محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد بجولة تفقدية لبعض اللجان الانتخابية في نطاق المحافظة، وقف خلالها على سير عملية التصويت وإجراءات تأمين وصول الناخبين عموما وكبار السن وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تحديدا إلى لجانهم وإدلائهم بأصواتهم والانصراف بكل سهولة ويسر وتأمين سلامة وراحة الجميع.



وفي كلمة له في ختام الجولة قال المحافظ: في هذا اليوم الاستثنائي وبقلب مملوء بالأمل ونحن نعيش مرحلة تصحيح المسار في كويتنا الحبيبة أتوجه بأسمى آيات العرفان لقيادتنا الرشيدة لقرارها التاريخي بإناطة المسؤولية إلى شعب الكويت في تحقيق التصحيح المنشود.



واستطرد: هذا القرار الذي يجعل كل بنات وأبناء الكويت مسؤولين أمام الله والوطن والأجيال بإقبالهم وحرصهم على المشاركة وإدلائهم بأصواتهم بكل أمانة ونزاهة، مترجمين ثقة القيادة وواضعين المصلحة العامة نصب أعينهم في ظل التحديات الكبيرة محليا وإقليميا وعالميا، ومحافظين على وحدة الصف ونابذين كل ما علق بالتجربة الديموقراطية الكويتية من سلبيات تعيق مسيرة العمل والإنجاز والانطلاق نحو حاضر ومستقبل أفضل بإذن الله.



وتابع الخالد: كل الشكر والتقدير إلى قيادات ومنتسبي جهات الاختصاص ممثلة بوزارات الداخلية والعدل والاعلام والصحة والتربية والبلدية والاطفاء، ولمؤسسات المجتمع المدني والفرق التطوعية وغيرها، بمحافظة الأحمدي وعلى امتداد وطننا الحبيب لجهودها الكبيرة ‏في الوفاء بمتطلبات العرس الديموقراطي الإدارية والفنية والخدمية منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات إلى إعلان النتائج.



واختتم المحافظ: أسأل الله التوفيق لنا جميعا ‏كل في موقعه للمساهمة الفاعلة في تحقيق التصحيح المنشود ‏للمسار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وزير الأشغال: الآمال معقودة على مخرجات تدعم التنمية المستدامة



قال وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى إن الكويت تشهد عرسا ديموقراطيا نفخر ونعتز به، معربا عن الأمل في مخرجات تسهم في نهضة الكويت وتحقيق رؤيتها التنموية.



وأضاف الموسى في تصريح للصحافيين خلال إدلائه بصوته في لجنة ابن زهير الأندلسي بمنطقة العدان إن الآمال معقودة على وجود مخرجات تسهم في نهضة الكويت وتدعم الرؤية نحو التطوير والتنمية المستدامة.





وزير المالية: المسؤولية علينا مضاعفة بعد الخطاب السامي





قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد إن «المسؤولية علينا مضاعفة من بعد خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد». جاء ذلك في تصريح خلال جولة الوزير الرشيد التفقدية في انتخابات مجلس الأمة (أمة 2022) في مدرسة معن بن زائدة المتوسطة بنين في ضاحية عبدالله السالم. وأعرب الرشيد عن شكره لوزارة الداخلية على التنظيم السلس والمرونة في تعامل اللجان الإشرافية في هذا العرس الديموقراطي، متمنيا التوفيق للمرشحين كافة.



من أجواء الانتخابات



تسهيلات لكبار السن



خصص رجال الداخلية المواقف القريبة من أبواب اللجان لكبار السن وذوي الهمم، إذ لا يسمح لأحد غيرهم بالدخول بالسيارات إلى تلك الأماكن.



الدفاع المدني دور مشرف



سجل عناصر الدفاع المدني المشاركون في الانتخابات مواقف مشرفة بمساعدتهم كافة من يحتاجون إلى مقاعد متحركة واستقبالهم من باب السيارة لحين قيامهم بالاقتراع وعودتهم مرة أخرى.



الطلبة الضباط.. انضباط والتزام



أظهر أداء الطلبة الضباط المشاركين في تنظيم العملية الانتخابية مدى ارتفاع مستوى الضبط والربط لإحكام تنفيذ الإجراءات الأمنية، بالتزامن مع مرونة في التعامل بما لا يخل بالإجراءات المتبعة في مثال حي لمفهوم «روح القانون».



منتسبو «الهلال الأحمر».. متواجدون على مدار الساعة



لم يغب منتسبو «الهلال الأحمر» عن ساحة اللجان طوال عملية الاقتراع فصولاتهم وجولاتهم لخدمة كل من يحتاج إلى مساعدتهم سجل مشرف لهم كعادتهم دائما.



سيارات إطفاء



تأهب عناصر قوة الإطفاء أمام اللجان بآلياتهم تحسبا لأي طارئ في مبادرة تحقق السرعة في الاستجابة.



تناغم وسلاسة



مر اليوم الانتخابي بسهولة ويسر على الجميع بفضل التناغم والسلاسة بين الجهات الحكومية المشاركة في تنظيم إجراءات دخول للمقترعين إلى اللجان ليتم المواطنون تصويتهم خلال دقائق معدودة في غالبية اللجان.



المرض لا يغيّبنا عن أداء حق الوطن



سجل مواطنون ومواطنات مواقف تسطر للحفاظ على مسؤولياتهم تجاه الوطن فقد تحاملوا على آلام مرضهم ليؤدوا واجبهم في التصويت.



لقطات



٭ تمت إزالة جميع الصور والإعلانات الخاصة بالمرشحين من جميع المدارس والطريق المؤدية لها من قبل بلدية الكويت.



٭ تم منع جميع حملات المرشحين من توزيع البروشورات والإعلانات الخاصة بمرشحيهم من أمام مدارس الاقتراع.



٭ «بيض الله وجوهكم» من أكثر العبارات التي استخدمها الناخبون للتعبير عن تقديرهم لما يقوم به رجال القضاء والداخلية من جهود لحفظ النظام وتذليل العقبات لتسهيل عملية التصويت.



٭ زيارة وزير العدل جمال الجلاوي مع الوفد المرافق له الى مدرسة العدان الابتدائية بنات والمخصصة لاقتراع النساء وذلك للاطلاع على سير العملية الانتخابية.



٭ المستشارون يقابلون رجال الصحافة والإعلام بترحاب وابتسامة ويجيبون على جميع الاستفسارات بشفافية ورحابة صدر، ويقومون بمساعدة جميع الناخبين، خصوصا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.



٭ قوة من الإطفاء متواجدة في المقر الانتخابي للاستعداد لأي طارئ، وتواجدت أيضا فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر وأفراد من وزارة الكهرباء والماء.٭ أكثر من ناخب أثنى على مجهود وزارة التربية في تجهيز المدارس بهذا المستوى العالي، وتكاتف وزارات الدولة لإنجاح اليوم الانتخابي.



٭ انتشار أمني مكثف جدا أمام لجنتي مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس الابتدائية بنين ومدرسة نفيسة بنت الحسن الابتدائية بنات، حيث وفرت وزارة الداخلية أعدادا كبيرة من رجال الأمن حسن سير العملية الانتخابية.



٭ توافر لافتات إرشادية إلى صناديق الاقتراع لخدمة الناخبين على حسب الأحرف الأبجدية.٭ دوريات المرور والنجدة تواجدت في الطرقات المؤدية إلى اللجان لتنظيم حركة السير، وحل أي مشكلة مرورية طارئة.



٭ عملية اقتراع كبار السن كانت تسير دون أي عوائق وبتنظيم عال المستوى، وتوافرت كراسي متحركة لمساعدتهم.٭ عمال النظافة كانوا منتشرين خارج وداخل لجنتي مدرسة عبدالوهاب عبدالرحمن الفارس الابتدائية بنين ونفيسة بنت الحسين الابتدائية بنات لتنظيفهما من أي مخلفات.